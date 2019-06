Venezolanos en Miami criticaron duramente a Guaidó por denuncia de corrupción. Exigen una contraloría "independiente y especializada"

Referencial Credito: Web

17-06-19.-José Colina, presidente de una organización del exilio venezolano con sede en Miami manifestó este lunes su frustración por las denuncias de presunta corrupción en el manejo de la ayuda humanitaria para Venezuela, formuladas contra dos delegados de Juan Guaidó, al que pidió que compruebe la estatura moral de las personas que le rodean, reseñó la agencia Efe.



Colina, no solo criticó a los dos señalados como presuntos corruptos, Rossana Barrera y Kevin Rojas, sino la propia actuación de Guaidó en este caso relacionado con la ayuda humanitaria almacenada en Colombia y la manutención de los militares que desertaron por su oposición al gobierno de Nicolás Maduro.



Guaidó ordenó investigar las denuncias por presunta malversación de los fondos relacionados con la ayuda humanitaria planteadas por el medio digital Panam Post contra Barrera y Rojas.



Colina se preguntó en una carta abierta cómo es posible que sea ahora que se esté pidiendo una investigación clara y transparente de los presuntos hechos de corrupción, cuando se pudo evitar con una gerencia de control y seguimiento que se debió haber implementado.



Guaidó informó en un comunicado el sábado que todos los señalados en el caso fueron separados de sus cargos mientras se realiza la investigación, y destacó que cree en el derecho a la defensa y en la presunción de inocencia, pero apuntó que se está actuando con responsabilidad y celeridad.



Colina dijo que Guaidó no ha sido eficaz en este proceso y le preguntó por qué no supervisó personalmente tan importante acción para ayudar a los venezolanos.



"Sr. presidente, ¿están usted y el equipo que lo acompaña realmente preparados para liderar una transición tan compleja como la que se ve venir en nuestro país habiendo fallado en tan básica tarea de distribución de ayuda humanitaria?", se pregunta Colina, quien, no obstante, se pone a las órdenes de Guaidó para ayudar a "salir de esta catástrofe".



Colina, un ex-militar que reside en Estados Unidos desde hace 15 años, le sugirió a Guaidó como primer paso que seleccione y coloque personas de probada estatura moral en estos momentos en los que nuestro país demanda de sus líderes la máxima capacidad de honestidad y compromiso.



"Igualmente le recomiendo manejar los recursos, aunque sean aportes privados o donaciones, de manera pública a través de plataformas que sean de acceso a todos los venezolanos, y espero que esta situación sirva para nombrar una comisión de contraloría independiente y especializada", subrayó.



"Recuerde que nuestro país tiene la esperanza cifrada en usted", concluyó.