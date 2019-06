Ordenanza: Las multas en Chacao ahora se cobran en dólares

Caracas, junio 14 - Una nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana entró en vigencia desde el pasado lunes 10 de junio en el municipio Chacao, estado Miranda, la cual contempla diversas medidas sancionatorias que deben ser canceladas en dólares.



“Decidimos ser un poco más audaces, junto a la Cámara Municipal, anclamos todas las sanciones que tienen que ver con Convivencia Ciudadana al dólar oficial”, afirmó el alcalde Gustavo Duque.



Detalló que serán multados quienes no lleven casco mientras conducen motocicletas, perturben a la comunidad con ruidos molestos o no recojan los desechos de las mascotas.



Durante una entrevista radial explicó que los policías tendrán una tajada de las multas aplicadas, pues 30% de esa sanción va al bolsillo del funcionario que la coloque, el otro 30% a un pote para los funcionarios administrativos de la policía y el 40% restante para la dotación de insumos y mantenimiento de las unidades.



Indicó que el ciudadano puede objetar la sanción, mientras esté en “suspenso” el funcionario no cobrará, hasta que se ratifique la medida realizada.



Rechazo. La medida ha sido rechazada por vecinos y transeúntes del municipio. “Ahora se volverá Chacao una guillotina a los que circulan por allí porque te pondrán multas haya infracción o no para redondearse su sueldo”, escribió Belkis en su Twitter @belkiscoromoto.



Por su parte, Nancy Sánchez, recalcó que: “Esto de las multas en el municipio Chacao es otra manera de oficializar la corrupción”.



