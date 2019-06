Transportistas de El Cementerio esconden sus unidades para aumentar el pasaje a mil bolívares

11 junio 2019 - Los transportistas de la Línea de El Cementerio escondieron hoy sus unidades como medida de presión para aumentar el pasaje a mil bolívares.



Desde horas del mediodía los conductores de esa línea optaron por dejar de trabajar con la excusa de aumentar el pasaje de forma inconsulta y desconocer el último aumento aprobado para las rutas urbanas de 300 bolívares.



Los controladores de la línea ubicados en La Hoyada, donde también convergen las que van hacia El Valle, Coche y La Rinconada, informaron a los usuarios que no había unidades disponibles y únicamente eran los “piratas” quienes estaban transportando los pasajeros a razón de mil bolívares el pasaje.



Tras una salida de rutina a las 5 de la tarde el equipo reporteril de Ciudad CCS, pudo observar a los largo de las avenidas Fuerzas Armadas y Nueva Granada, a miles de personas entre ellas mujeres, niñas y niños, adultos mayores y hombres caminando en masas interminables para llegar a su destino.



A esta hora 6:35 pm en la redacción de esta nota, cientos de personas siguen varadas en La Hoyada, esperando los buses y sin embargo éstos no aparecen por ningún lado, excepto los piratas que cobran lo que quieren y no permiten abordar sus unidades sin pagar el monto exigido.



El llamado es a las autoridades competentes para que se avoquen a solucionar el problema y hacer respetar el pasaje urbano establecido en 300 bolívares que salió en Gaceta Oficial número 6.457 el 23 de mayo del 2019.

La fuente original de este documento es:

CiudadCCS (http://noticias.ciudadccs.info/transportistas-de-el-cementerio-esconden-sus-unidades-para-aumentar-el-pasaje-a-mil-bolivares/)