Codevida: “En Venezuela no se podría decir que podemos celebrar la vida”

Francisco Valencia, director de Codevida Credito: Web

06-06-19.-Francisco Valencia, director de CODEVIDA, aseguró este jueves durante una entrevista radial La Romántica 88.9 FM que “Venezuela está viviendo una de las crisis humanitarias más severas”.



“Lamentable no se podría decir que se está celebrando el Día Mundial del Trasplantado. Las personas que lo han recibido no escapan de esta situación. Hemos tenido serias dificultades con la distribución de medicamentos que ha llevado a la pérdida del trasplante de muchos de nuestros compañeros”, indicó.



Destacó que muchos de los pacientes lamentablemente han perdido la vida por posteriores complicaciones: “La suspensión de los trasplantes ha alejado la posibilidad de más de 3.500 personas que estaban en lista de espera para recibir una oportunidad de vida, quizás muchas de estas personas ya no estén con nosotros. En Venezuela no se podría decir que podemos celebrar la vida”.



“Mi mensaje a aquellas personas que aún esperan un trasplante es de esperanza, es que pronto vamos a trabajar para que cuando exista un país más justo se puedan reactivar los trasplantes”, manifestó.