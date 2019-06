'Save the Children': “La situación de mortalidad infantil aumentó un 40% en Venezuela”

Credito: Web

04-06-19.-Las elevadas tasas de homicidio, los desplazamientos forzados, los matrimonios y partos en adolescentes se sitúan aún como los mayores peligros para los niños en Latinoamérica, advirtió la directora regional de Save the Children para América Latina y el Caribe, Victoria Ward, reseñó la agencia Efe.



En una entrevista con Efe, Ward hizo un balance muy positivo del informe global “Construyendo Una Vida Mejor de la Niñez 2019”, que arrojó que al menos 280 millones de niños tienen ahora más oportunidades de crecer de manera saludable, con acceso a educación y un entorno más seguro que hace 20 años.



Sin embargo, señala los déficit que aún falta por atacar, así como el camino que Latinoamérica debe hacer para ubicarse dentro de los diez primeros países con mejores índices de protección a su niñez.



PREGUNTA: ¿Qué factores impulsaron este progreso global, y cómo ve las posiciones ocupadas por Latinoamérica?



RESPUESTA: El progreso tiene que ver con el compromiso de los gobiernos, al tratar de asegurar una situación mejor en salud y la educación.



Haití y Nicaragua eran de los países más pobres en el año 2000 que han mejorado sustancialmente, a pesar de que su situación actual sigue siendo muy difícil para la niñez.



Pero, una de las cosas preocupantes es que dos de los tres países que no progresaron en la región: Venezuela y Trinidad y Tobago.



P: ¿Por qué se puntuaron tan bajo en el índice de peligro para la niñez Trinidad y Tobago y Venezuela?



R-Uno de los países que mas preocupa es Venezuela, donde la situación de mortalidad infantil aumentó un 40 %, y los homicidios empeoraron en un 60 % dentro de los 18 años que incluye el informe.



Los datos actualizados de homicidio infantiles del Índice de Peligros para la Niñez muestran cuatro de los cinco países con las más altas tasa de homicidios infantiles en el mundo se encuentran en la región: Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador.



En la región viven el 9 % ciento de los infantes, pero el 29 % de todos los homicidios de niños y niñas ocurren allí, casi 25.000 víctimas cada año.



P: ¿Cuáles son las repercusiones para los niños a futuro?



R: Obviamente la muerte, pero es una de las causales principales para la migración forzosa, las cuales los niños y adolescentes se ven con la necesidad de salir de sus comunidades o países para tratar de tener una vida digna, para tratar de sobrevivir.



P: ¿Save the Children cree que las migraciones actuales son el actual factor desestabilizante para ponderar los índices de protección?



R: Sabemos que la migración aumentó en un 80 % en la región, lo que crea una situación desfavorable para la niñez, dado que se ve forzada a migrar y estas no tienen acceso a la salud, educación y necesidades básicas.



Vemos cosas como la trata y tráfico de la niñez en aumento en la región, a causa de la necesidad que ven las personas para lucrar.



P: ¿Qué acciones ha recomendado Save the Children a los Gobiernos para evitar esta situación?



R: Trabajamos con los Gobiernos y sociedad civil organizada para que los jóvenes, niños y adolescentes tengan sistemas de protección dentro del país para asegurarlos del crimen organizado.



P:¿El matrimonio infantil también fue evaluado, qué mostró en Latinoamérica?



R: El matrimonio infantil sigue siendo un problema en la región, junto con el embarazo en adolescentes. En América Latina somos la segunda región después de África, en cuanto al embarazo en adolescentes. Esto se da muchas veces por la falta de leyes que protección a las jóvenes de un matrimonio temprano y de abusos.



P:¿Qué países de la región presentan más déficit o peores cifras de embarazos adolescentes?



R: Hay muchos países que han mejorado, pero en Haití, Guatemala y Honduras se demuestran altos niveles de embarazo.



P: ¿Esta situación se ve normalizada en la sociedad latinoamericana?



R: Pensamos que en la región la aceptabilidad del embarazo en las adolescente está disminuyendo; se ve más como problemática que como algo normal. Pero de igual forma hay muchos factores que lo sitúan como un problema.



P:¿Sobre los diez mejores lugares del Índice de Peligros para la Niñez ocupado en su mayoría por naciones europeas, se prevé que en algún futuro esté en algunos países latinoamericanos?



R- Los países con mejores desempeños en Latinoamérica y el Caribe son Cuba (53), Chile (55), Barbados (56), Bahamas (68) y Costa Rica (69). Mientras los que tuvieron peor desempeño son El Salvador (124), Haití (129), Venezuela (131), Honduras (137) y Guatemala (147).



No estamos ni en los primeros 10, ni en los últimos, sino que la mayoría está en el medio, dado que se evaluó 176 países.



P:¿Qué tan lejos esta América Latina de alcanzar una mejor meta?



R: En estas dos décadas hubo un progreso enorme, sobre todo en los países que estaban más pobres como Haití o Nicaragua, que han podido mejorar considerablemente: Si se pudo hacer eso sobre varios indicadores, tenemos mucho optimismo para asegurar que la niñez tenga una vida mas sana.



P: ¿Cuáles son las prácticas que Latinoamérica debe adoptar para mejorar su puntuación?



R: Una de las cosas es invertir en sistema de salud y educación, crear políticas públicas que protejan a la niñez y asegurar que hay inversión publica, eso es muy importante.