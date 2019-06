Hugo Carvajal desmiente en una carta declaraciones que dio Maduro en una entrevista

04-06-19.-Este lunes se dio a conocer la carta abierta que Hugo Carvajal le envío a Nicolás Maduro en respuesta a los comentarios que dijo el mandatario venezolano en la resonada entrevista que concedió, y luego confiscó, a Jorge Ramos.Carvajal tituló la misiva como “carta abierta al dictador mitómano” y en la misma detalló que las afirmaciones hechas por Maduro fueron “unas barbaridades” con un “alto nivel de falsedad”.Inició explicando que a él nunca lo botaron de sus cargos públicos y que por lo contrario a los 5 días del gobierno de Maduro, éste lo llamó para volver a dirigir la contrainteligencia militar y que meses después lo designaron cónsul general de Aruba; contraponiendo con eso las declaraciones del presidente en las que aseguró que Carvajal fue despedido al inicio de su gobierno “por mala conducta”.“Salí por no prestarme para realizar las locuras que salían de tu vacía cabeza, por oponerme a los delitos que sugerías y por no haber permitido nunca la entrada de cubanos al Dgcim”, puntualizó Carvajal.Además denunció que Nicolás Maduro pretendía encarcelar sin juicio al empresario Domingo Goncalves por creer que había financiado a la oposición y que él se negó a darle apoyo.El ex jefe de inteligencia aseguró que los sacrificios religiosos en Cuba eran pagados por su ministro de Finanzas, “quien en al menos una oportunidad envió un maletín con 500.000 dólares en efectivo a La Habana en un avión de Pdvsa”.Recordó la orden de pretender apresar al empresario Domingo Goncalves solo por el hecho de que circulaban rumores de que se encontraba financiando a la oposición. Afirmó que mantuvo su negativa a encomendar acciones que atentaran contra la ley.