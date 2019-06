Haití: Informe sobre corrupción en Petrocaribe salpica al presidente Moise

El presidente haitiano, Jovenel Moïse Credito: Web

01-06-19.-La Corte Superior de Cuentas de Haití envió este sábado al Parlamento (bicameral) su informe final sobre la investigación que realizó sobre supuestos actos de corrupción entorno al manejo de los fondos del programa Petrocaribe, por el cual Venezuela suministra petróleo a precios blandos al país, reseñó la agencia Efe.



De acuerdo a detalles conocidos por la prensa, la investigación arrojó que una compañía del presidente haitiano, Jovenel Moise, recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos, pero no los ha realizado.



Asimismo, que existe una red de funcionarios dentro del gobierno haitiano que gestiona la obtención de contratos para amigos del expresidente del país Michel Martelly, así como para el exministro ministro Laurent Lamothe.



Hace algo más de dos años, Moise sustituyó a Martelly en el poder, y ambos son del mismo partido.



El informe precisa que la compañía Agritrans, de Moise, ha sido adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras, pero que no los ha realizado a pesar de recibir dinero para esos fines.



El reporte de la Corte Superior de Cuentas califica de "grave" la manera en que varios Gobiernos han gastado más de 2.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe entre 2008 y 2016, la mitad de los recursos generados por el programa durante ese período.



En Haití existen proyectos iniciados hace seis años con fondos de Petrocaribe que aún no han concluido.



La investigación está en poder del presidente del Senado y de la Asamblea Nacional haitiana, Carl Murat Cantave, quien deberá tramitarla a la Justicia.



En abril pasado, ciudadanos se manifestaron ante la Corte Superior de Cuentas para exigir la publicación del informe final sobre las irregularidades en la gestión de los fondos de Petrocaribe.