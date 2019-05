Empresario venezolano se declaró culpable en EEUU de sobornos vinculados a Pdvsa

José Manuel González Testino Credito: Web

30-05-19.-Un empresario venezolano-estadounidense capturado en julio del año pasado en Miami se declaró culpable este miércoles de su participación en una red de sobornos en la estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, reseñó Efe.



José Manuel González Testino, de 49 años de edad, reconoció su participación en el pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa y su subsidiaria Citgo, con sede en Houston, Texas, para asegurar y mantener “de manera corrupta” contratos de energía y logística, indicó el departamento de Justicia en un comunicado.



González Testino se declaró culpable en una corte federal de Houston de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), otro de infracción de esa normativa y otro por no haber reportado cuentas en bancos en el extranjero.



El empresario fue detenido el 31 de julio del año pasado en el seropuerto internacional de Miami, en aplicación de una orden de arresto basada en una demanda criminal presentada en Texas.



González Testino controlaba compañías estadounidenses e internacionales que proveían bienes y servicios a la petrolera estatal venezolana.



En su declaración de culpabilidad indicó que desde comienzos de 2012 y hasta al menos 2018 conspiró con otros para sobornar a funcionarios de Pdvsa.



Admitió que desde noviembre de 2012 y hasta junio de 2013 pagó junto con un cómplice 629.000 dólares en sobornos a César Rincón David Godoy, ex gerente general de Bariven, subsidiaria de adquisiciones de Pdvsa.



Mencionó también que abonó junto con un cómplice sobornos a Alfonso Eliezer Gravina, quien se desempeñaba como funcionario de Pdvsa Services Inc, otra subsidiaria de la estatal venezolana basada en Houston.



Ambos funcionarios supuestamente proporcionaban a González Testino información privilegiada sobre los procesos de adquisición de Pdvsa y tomaron medidas para “dirigir” contratos de la compañía petrolera a las empresas del acusado y darles prioridad a la hora de recibir pagos.



El imputado reconoció que pagó sobornos a funcionarios de Pdvsa basados en Houston y que estaban empleados por Citgo, que lo ayudaron a obtener contratos para lograr nuevos negocios y le suministraron información sobre procesos de licitación.