(VIDEO) Bolsa CLAP "bachaqueada" la venden a 55.000 Bs. en Catia

30 mayo 2019 - El reloj marcaba las 10 de la mañana, la gente iba y venía por el bulevar de Catia en busca de alimentos. Durante mi travesía, que inicié a propósito de la denuncia que hizo el presidente Nicolás Maduro del bachaqueo de los rubros del Clap y de la orden que dio para poner coto a la corrupción en este programa social, me acerqué a un comerciante y le pregunté: ¿cómo hago para comprar los productos del Clap? El joven sin titubear me indicó: “mami sube hasta el final, pasas las escaleras y allí hay dos camiones que te venden la bolsa”.Luego de caminar por el bulevar, rodeado de un montón de “bachaqueros”, subí por un callejón y al final encontré a quienes les distribuyen a los revendedores de la zona.Detrás de unos camiones, se encontraban los motorizados ofertando las bolsas Clap que contenían alimentos subsidiadios por el Gobierno: una leche, dos harinas, dos pastas, dos kilos de arroz, dos atunes, un paquete de caraota, un aceite, una salsa de tomate y una mayonesa. El costo era de Bs. 55.000 y solo aceptaban efectivo.Muy cerca estaba un camión que vendía otro tipo de productos por bulto.Cuando ya me dirigía a la estación del metro Pérez Bonalde, en cuestión de segundos empezaron a correr gritando: “Corran, vienen los policías”.Seguí caminando y más adelante le pregunto a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana: ¿es verdad que ustedes pasan por el bulevar, qué tan seguido?. Me respondió: “Sí, vamos a cada rato, respetamos a los policías que estén en el momento y le quitamos comida a los vendedores porque esas ventas están prohibidas”.Variedad de ofertas. En el bulevar de Catia se observa por doquier vendedores ambulantes con mercancía de los Clap.Hay buhoneros que ofrecen la bolsa entre 60.000 y 75.000. Uno de ellos dijo: “le gano a la la bolsa como 5.000, no es mucho”, un monto poco creíble debido a que la caja es ofrecida en las comunidades del municipio Libertador en 2.000, y el “bachaquero” solo vendiendo la leche en polvo en 10.000 recupera lo invertido y gana 8.000.Si no tiene para comprar la bolsa, también venden por separado. La harina la ofrecen entre 4.000 y 5.000, los granos a 2.000, el atún 3.000, el aceite 8.000, el kilo de azúcar en 5.000, el de arroz y la pasta en 5.000.Los buhoneros también aumentan muy seguido. “Hace 15 días compré la bolsa en 53.000, me resulta mejor pagar el combo”, expresó un señor, quien relató que va muy seguido al bulevar a realizar sus compras.La demanda de los productos no se detiene, pues muchas familias dicen que la caja recibida no les rinde. “A veces llega mensual o cada dos meses y yo tengo tres chamos que alimentar”, comentó Gloria González, quien estaba comprando leche, harina y azúcar.Los Clap también son ofrecidos en redes sociales. En Facebook, los costos varían entre Bs. 60.000 y 95.000.