(VIDEO) Trabajadores del sector salud protestaron este miércoles para exigir rendición de cuentas de la ayuda humanitaria

29-05-19.-Miembros del sector salud y universitario protestaron y marcharon este miércoles a la Cruz Roja para denunciar la muerte de seis niños en el mes de mayo en el hospital J. M. de los Ríos y para exigir a esta institución una rendición de cuentas sobre la ayuda humanitaria.Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermeras de Caracas, indicó que quieren preguntarle a los representantes de la Cruz Roja cuántos insumos han ingresado al país. "Hay un principio de transparencia que dice que el pueblo tiene el derecho de saber cuántos insumos han llegado. No es posible que en algunos hospitales hay antibióticos pero no hay cómo limpiar las unidades clínicas", advirtió.A su vez, señaló que urge que los niños del J. M. de los Ríos que necesitan trasplante de médula sean trasladados a Italia, país con el que Venezuela tenía un acuerdo destinado a este procedimiento. "Queremos lograr que estos niños tengan una oportunidad de vivir", agregó.Por otro lado una enfermera de la Cruz Roja expresó: "Cómo es posible que en la Cruz Roja no atiendan a nadie, estoy indignada y me voy a mantener en protesta porque ya basta. El año pasado tuve que ver a mi hija morirse en el hospital donde trabajo".Vietnam Vera, médico pediatra del Hospital JM de los Ríos manifestó: Estamos cansados de la burla y que nos engañen, por eso estamos aquí exigiendo que la ayude humanitaria llegue a los hospitales donde se necesita.La presidenta de la Federación de Colegios de Bionalistas Judith León cuestionó sobre la ayuda humanitaria: Hoy volvemos a la Cruz Roja en Venezuela porque hace un año entregamos un documento para que nos diera respuesta sobre la ayuda y hoy volvemos a entregar un documento porque no sabemos dónde está la ayuda