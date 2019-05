En la Gran Caracas el precio de los estacionamientos no baja de Bs 4.000

Caracas, mayo 29 - Entre 4.000 y 7.000 bolívares deben cancelar quienes paren sus vehículos en los diferentes estacionamientos situados en la Gran Caracas.



En el Centro Comercial Unicentro El Marqués, ubicado en La California, el costo del estacionamiento es de Bs. 5.000 y aceptan pagos por transferencia, pago móvil, biopago, efectivo o por punto. En caso de perder el ticket se debe cancelar 23.000



“Todo sube y nos cotizan en dólares, sin embargo somos los más accesibles de la zona y ofrecemos seguridad”, acotó al equipo de Últimas Noticias el gerente general del lugar, Adelmo Consuegro.



Entre tanto, en el Centro Comercial Sambil, situado en Chacao, tienen la tarifa única en Bs. 7.000, la pernocta en 18.000 y el ticket perdido en 17.000. Allí sólo aceptan pagos en efectivo y por punto de venta. “Aquí hay varios puntos de diferentes líneas y aceptamos efectivo sin ningún problema”, recalcó Héctor Sojo, cajero.



El estacionamiento público Parking Mis Encantos mantiene la tarifa plana en Bs. 4.000 y se puede cancelar en efectivo o por transferencia.



“Aquí es muy poco frecuente la entrada de visitantes, más que todo hay puestos fijos y pagan mensualmente 29.400 bolívares”, indicó el encargado.



Los gerentes de los estacionamientos acotan que el aumento reciente se debe al pago del personal, incluyendo la seguridad y el mantenimiento, además de la compra de materiales de oficina, cobro y facturación, entre otros gastos.



No son confiables. A pesar de los altos costos, los conductores aseguran que ningún estacionamiento brinda una seguridad suficiente.



Uno de esos casos es en el Centro Comercial Líder, en La California, donde la tarifa es Bs. 7.000 y el ticket perdido en 21.000; sin embargo han ocurrido hechos delictivos dentro de las instalaciones.



“El precio no me parece justo, aparte no hay buena seguridad, hace un mes me robaron el reproductor aquí”, señaló un usuario del estacionamiento.



Otros conductores se quejaron porque ni siquiera pueden parar el carro en la calle porque los llamados “bien cuidado” imponen pagos obligatorios cuando la calle es libre .

