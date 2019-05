México / En mi gobierno no caben lacras como el nepotismo o el influyentismo: AMLO

Domingo 26 de mayo de 2019.-

Querétaro, Qro.

El presidente Andrés Manuel López aceptó la renuncia de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por retrasar 38 minutos el vuelo 198 de Aeroméxico a Mexicali, Baja California, porque se le hizo tarde. El mandatario expresó que en su gobierno no se admiten las lacras de la política: influyentismo, corrupción y nepotismo.

"Nosotros tenemos que actuar con rectitud, no podemos ser tolerantes con actos de prepotencia. Cero corrupción, cero influyentismo, cero nepotismo, ninguna de esas lacras de la política… Aunque pueda parecer una medida drástica, enérgica, nosotros no tenemos derecho a fallar en nada", subrayó en entrevista momentos después de que la ex funcionaria dio a conocer su dimisión en redes sociales.

A su llegada al estadio de beisbol de la unidad deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, López Obrador negó que Presidencia haya solicitado que se retrasara el vuelo. Precisó que González-Blanco le reveló que fue ella quien pidió que detuvieran la aeronave: Ella me explicó que tiene una relación de amistad con el directivo principal o el gerente de la línea aérea y que le habló porque se le hizo tarde. Este señor dio la instrucción para que se detuviera el avión.

El Presidente mencionó que a las 10:30 de la mañana de ayer le recomendó que lo más conveniente era que presentara su renuncia después de que ella misma le informó de lo ocurrido, porque él no estaba enterado.

López Obrador le había llamado por teléfono para instruirla sobre el acuerdo que asumió el viernes en San Luis Potosí para que la Sierra de San Miguelito sea considerada área natural protegida.

"Ella me comentó lo que había sucedido con sinceridad, que había cometido un error y que ponía su renuncia a disposición. Yo le recomendé que era lo mejor para ella y para todos. Por encima de intereses personales, de grupo, está el interés general, el interés de la nación. Nosotros no tenemos derecho a fallarle al pueblo en nada y por eso se aceptó la renuncia de Josefa… Cuando se comete un error así, tiene uno que aceptarlo y renunciar a una responsabilidad", remarcó.

El Presidente informó sobre el hecho, que calificó de situación lamentable, a las miles de personas que acudieron a la asamblea informativa sobre programas integrales de desarrollo que posteriormente encabezó. Ahí agregó que González-Blanco dijo sentirse avergonzada por lo sucedido.

López Obrador ratificó: Nunca le vamos a fallar al pueblo. La gente le aplaudió y coreó ¡Presidente, presidente!