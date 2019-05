Carlos Paredes, del CCSSJJ: "notarias públicas en Barinas son una amenaza al estado de derecho"

Carlos Paredes coordinador del comité de contraloría social al sistema de justicia judicial (CCSSJJ) denuncia a las notarías públicas autónomas en el estado Barinas de ser "una amenaza para el estado democrático y social de derecho y de justicia, al negarse a protocolizar las actas de Asambleas de los ciudadanos y ciudadanas, además de amenazar con el Sebin y el Cicpc al pueblo que los ocupa".

Carlos Paredes afirma que "el Registro Público y Notaria del municipio Bolívar del Estado Barinas dirigido por el Abogado Ilmer Ribas se negó a protocolizar y registrar las actas de asamblea del CCSSJJ, aunque el acta constitutiva y los estatutos de esta organización están asentados en este registro autónomo, alegando que son ordenes de Caracas de que no puede dar fe pública a las actas del Poder Popular constituido en el CCSSJJ".

La misma situación dicen que pasa en la notaria primera del municipio Barinas del estado Barinas donde reportan que la propia notaria, abogada Virginia Reyes, "secuestró momentáneamente a los coordinadores de Comité de Contraloría Social en su despacho mientras exigía que le llamaran al SEBIN, igualmente se negó a autenticar actas de asamblea del CCSSJJ, aseguran los denunciantes.

Afirma Paredes que esto es "una práctica que mantienen las notarías publica y autónomas en el Estado Barinas, ya que también ocurrió con el Notario público segundo del municipio Capital Barinas y este último se ha ocupado de poner a los funcionarios a su cargo amedrentar a los asociados del CCSSJJ, acusándolos de estafadores y amenazarlos con el Sebin, como lo viene haciendo el señor Gregorio Araque quien trabaja para el Notario Abogado Alirio Arévalo".

Por último, Carlos Paredes solicita medidas de protección cautelar como lo manda la Convención de las Naciones Unidas Contra la corrupción CNUCC en su artículo 33 en relación al 23 CRBV, ya que "estas actas de asambleas son de denuncias de actos de corrupción llevados a cabo por funcionarios de alto rango en las Instituciones del Estado Barinas, donde se encuentra el Defensor del Pueblo delegado del estado Barinas y representantes de los componentes del Sistema de Justicia" y que "el abogado Ilmer Ribas quien es el registrador del municipio Bolívar y mi profesor de derecho Registral, ya que estudió Derecho en la Unellez, donde en plena clase delante de todos los compañeros de la carrera el día sábado 25-5-19, a las 9 de la mañana me amenazó que me quedara quieto o el Cicpc me iban a meter preso, alegando que él tenía que cuidar su estatus y trabajo cumpliendo las ordenes que le dieran".

https://www.youtube.com/watch?v=6rVAAS22tG8&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=MO4xU-KyN5I&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=tgscwLbAwJ4&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=oUccsUYFRgg&feature=share