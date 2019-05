Aragua: Patronos de Hyper Mercado Modelo alardean de sus contactos con la Inspectoría del Trabajo para violentar derechos laborales

DESPIDOS MASIVOS Y PRÁCTICAS ANTISINDICALES



Silverio Da Silva, dueño de gran parte de los supermercados de Aragua, con un largo historial de prácticas antisindicales, está desmantelando el sindicato con despidos, amenaza a los trabajadores con las Faes, el Sebin y sus contactos en el Ministerio del Trabajo.



22 de mayo de 2019.-Desde el 1ro de Mayo, cuando los nuevos dueños asumieron el control de Hyper Mercado Modelo, sucursal Maracay, han llevado a cabo un agresivo ataque contra los derechos de los trabajadores y contra sus organizaciones legalmente constituidas, el sindicato y los delegados de prevención. Actuando totalmente al margen de la ley, los hacen trabajar horarios extenuantes, niegan la hora de almuerzo y van casi 30 despidos, pisoteando la inamovilidad laboral e incluso el fuero sindical.



Lo peor es que para llevar adelante todas estas violaciones de las leyes que protegen a los trabajadores, los empresarios cuentan con el apoyo de las instituciones que supuestamente deben velar por el respeto a estos derechos, y disponen también de los cuerpos represivos.



"Nueve abogados de la Inspectoría trabajan con nosotros"



Una de las maniobras que usa la empresa para amedrentar, a través de su abogada, Oskarilin Azuaje, es amenazar a los trabajadores con que los entregarán a las temibles FAES y el SEBIN, y advertirles a los despedidos que "no pierdan su tiempo en ampararse porque con nosotros (la empresa) trabajan 9 abogados de la Inspectoría del Trabajo", y que por lo mismo la empresa "no reengancha a nadie". Bajo estas amenazas han logrado que algunos trabajadores firmen la renuncia.



En pocas palabras, la empresa alardea de que tiene a su servicio las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la policía política (el Servicio Bolivariano de Inteligencia) y funcionarios del Ministerio del Trabajo para pisotear abiertamente todas las leyes y los derechos de los trabajadores.



El objetivo es acabar con la organización de los trabajadores



El empresario Silverio Da Silva Teixeira es el principal accionista de la empresa, "es dueño de la mitad de los supermercados de todo el estado Aragua, en ninguno de sus supermercados tiene sindicato, este es el único, su estrategia es botar a todos los trabajadores afiliados al sindicato para disolverlo".



Relatan los trabajadores que no cumplen el contrato colectivo y que llegaron "obligando a la masa obrera a redoblar (turnos) sin pagarles hora extras, solo le dan un sándwich, y si el trabajador se niega a quedarse lo amenazan con que lo van a botar, no les permiten que disfruten de su hora de descanso, solo le dan media, hay algunos que ni a comer los sacan, no los dejan ir al baño y si van deben ir corriendo". Les han cambiado los horarios arbitrariamente y con estas imposiciones trabajan hasta más de 10 horas diarias.



Como los dirigentes sindicales y delegados de prevención se propusieron defender los derechos de los trabajadores, la empresa arremetió con casi 30 despidos en lo que va de mes, incluyendo a casi todos los dirigentes y delegados, que tienen por ley fuero sindical. La mayoría de las despedidas son mujeres. Decenas de madres de familia que son echadas a la calle porque este empresario no quiere obstáculos en su camino de super-explotar a los trabajadores.



Violentando la Ley Orgánica del Trabajo: prácticas antisindicales y despidos masivos.



El artículo 21 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) prohíbe toda "exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo" basadas en razones de sindicalización u opiniones políticas. El artículo 355 define como el primer derecho de la libertad sindical el "Organizarse para la defensa de sus derechos en el proceso social de trabajo", y el 362 define como prácticas antisindicales aquellas que causen alguna discriminación o lesión a los derechos de libertad sindical, así como el despedir a un trabajador o trabajadora por el ejercicio de actividades sindicales.



A su vez, el artículo 95 define como despidos masivos aquellos que afecten al 10% o más de los trabajadores o trabajadoras de una entidad de trabajo que tenga más de cien trabajadores. Las 28 trabajadoras y trabajadores que van despedidos hasta ahora, indican que se está botando al 20% del total de 140 trabajadores de esta entidad de trabajo, el doble incluso de lo que considera la ley despido masivo.



Un largo historial de criminalizar trabajadores y desmantelar sindicatos



Este empresario es conocido en Aragua por su hostilidad a las organizaciones sindicales y por su saña contra los trabajadores que se organizan para defenderse de la explotación. Uno de los casos más sonados fue en 2015 en el Híper Líder de La Morita, donde la empresa se coordinó hasta con el CICPC para evitar la discusión del contrato colectivo criminalizando a los trabajadores.



El montaje consistió en acusar de hurto a un trabajador ligado al sindicato, este demostró con facturas que todo lo había pagado, la empresa se negó a reconocer la prueba e hizo venir la CICPC que intentó llevarse preso al trabajador, una cadena humana de trabajadores intentó impedir que se lo llevarán, por lo que se llevaron presos a todos los que lo defendieron, paso seguido, los dirigentes sindicales y demás trabajadores solidarios fueron acusados de "alteración del orden público", "resistencia a la autoridad" y "encubrimiento sin acuerdo previo".



En ese entonces ya era largo el historial de ese tipo de montajes entre el empresario y los cuerpos de seguridad. Señalaban que "en el año 2013 le aplicaron el mismo formato a la trabajadora María Fernández del Súper Líder en El Limón por apoyar al sindicato. En ese mismo año, arremetió con toda dureza contra trabajadores de Inversiones MCLV, mandando preso a Nervinzon Castillo 7 meses en Tocorón. En el Súper Líder de Cagua le aplicó la misma receta a Leonardo, compañero secretario de organización del Sindicato".



Una patronal acostumbrada a simular robos y mandar a la cárcel a los trabajadores que se organizan sindicalmente. Con la plata que se gana a costa del sudor de los trabajadores, ha construido toda una red de cómplices entre las instituciones del Estado, precisamente para agredir a esos trabajadores. ¡Ese es el empresario que hoy arremete con total impunidad contra las trabajadoras y trabajadores de Hyper Mercado Modelo de Maracay! ¡Este capitalista se ufana además de poder hacer lo que le da la gana con los trabajadores porque cuenta con gente a su servicio en la Inspectoría del Trabajo de Maracay!



Un llamado a la solidaridad y a la unidad de los trabajadores



Desde el sindicato de Hyper Mercado Modelo C.A. hacen "una invitación a los sindicatos de todo el país, a una unión nacional para organizarnos y luchar contra todas estas situaciones". Es urgente organizar la más amplia solidaridad activa de las organizaciones de trabajadores, así como de mujeres y jóvenes solidarios, con esta ardua lucha, empezando por las organizaciones del estado Aragua.