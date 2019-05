Hugo Carvajal acusó a Carlos Quintero Cuevas de presunto "fraude electoral" en las elecciones del 20 de mayo de 2018

21-05-19.-El ex director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal, solicitó este martes a la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora iniciar una investigación sobre Carlos Quintero Cuevas, a quien acusa de haber perpetrado “fraude electoral” en los comicios presidenciales celebrados el 20 de mayo de 2018.El Mayor General del Ejército aseguró contar con “fundadas sospechas” sobre este hecho, por lo que realizó la petición formal a través de una carta enviada al órgano legislativo, en la que detalló el papel que habría ejercido Quintero Cuevas durante las elecciones entre los años 2004 y 2012.“Entre los años 2004 y 2012, Carlos Quintero era la primera persona en conocer los resultados preliminares de cada elección, yo era la segunda y el presidente Chávez la tercera”, expresó Carvajal, quien aseguró que para entonces “el sistema electoral aún era técnicamente confiable”.“Aseguraba -Quintero- que tenía tres sistemas de seguridad que no permitían manipulaciones de ningún tipo. No obstante, esta versión cambiaría radicalmente en 2017”, sostuvo.Sería en ese año cuando se produciría el “mega fraude electoral”, que se habría vuelto mucho más evidente con la salida de Smartmatic del país tras 15 años de servicios en el país. Este mismo método se habría repetido en el año 2018, durante las elecciones presidenciales.“Yo lo podría asegurar a partir de las mismísimas palabras de Carlos Quintero en 2017: ‘Me basta una llamada de Cilia o de Diosdado para alterar los resultados a nuestra conveniencia’“, concluyó Carvajal.