Rodrigo Cabezas: Estamos en el colapso, hay un crack económico en Venezuela

En una entrevista concedida a un popular medio privado, el exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas manifestó acerca de la delicada situación del país.

"Estamos en el colapso económico, hay un craks económico en Venezuela, haber perdido casi dos tercios de la economía en seis años, una economía de 320 mil millones de dólares que fue el último año del presidente Chávez en el 2012, así la dejó el indicador del Banco Central de Venezuela… Ese es el tamaño de la capacidad productiva, y ver reducido eso a 120 mil millones de dólares que es el actual tamaño de la economía, es un crack económico increíble para un país petrolero como nosotros".

El extitular de la cartera de finanzas ve el panorama económico desalentador. Explicó que la recesión es producir cada vez menos, y que el país ha entrado en su sexto año consecutivo de reducción de la actividad económica.

"Es una destrucción del acervo del capital de la república. Hay industrias que están siendo abandonadas, hay infraestructuras, galpones que están siendo abandonados, carreteras destruidas, es decir, hay un acervo de capital deteriorándose y eso es muy delicado", indicó.

Señaló que la recesión y la hiperinflación han destruido los salarios, las inversiones, el gasto público, e inclusive el sistema bancario al cual le atribuye un deterioro general. Asegura que ha habido una reducción significativa del aporte al crédito y que el sistema bancario está actuando bajo un "absurdo" encaje legal al 100 por ciento, lo que ha llevado a reducir costos significativos en las instituciones financieras, que han llevado al cierre de más de 130 oficinas bancarias en Venezuela, e inclusive a minimizar los espacios para la entrega de dinero.

Cabezas ve con preocupación una posible retirada de las empresas crediticias Visa y Master Card de Venezuela. Argumentó que este sistema posee una cláusula que si un país está fuera del FMI no tiene la posibilidad de acceder a este tipo de servicios.

Considera que la medida puede corresponderse con las sanciones que en este momento ha adelantado los EE.UU.

"Si ocurriese esto, que yo adelanto debería evitarse, porque esto no es sino un empobrecimiento mayor de nuestra economía y un aislamiento sustantivo del sistema global financiero, cosa que sería un disparate. Debería evitarse que seamos excluidos del sistema de TDC de este lado del hemisferio".

Con respecto a la hiperinflación enfatizó que va a continuar, debido a que el gobierno, no sabe qué hacer. Argumentó que para darle un cambio mejor a la economía es necesario un programa antiinflacionario y quitar el bloqueo financiero, ya que de lo contrario sería imposible no tener un segundo año consecutivo de hiperinflación.

Establece que a corto plazo la economía reclama un cambio político, un nuevo gobierno, bien sea de unidad nacional, de transición, y que permita desbloquear la economía del área financiera internacional, y la recuperación de las reservas internacionales, y la industria petrolera.

"Haber entrado en hiperinflación y no estar haciendo nada para salir de ella es dramático socialmente, ha traído desnutrición, hambre, pobreza, y en tercer lugar algo inaudito, impensable que nuestra industria petrolera entrara en la barrera que entró para destruirse operacionalmente y producir de 3 millones de barriles de petróleo diario a producir 700 mil barriles y con tendencia a la caída".

Según el exministro de Chávez, el anunciado levantamiento del control de cambio no resuelve el tema central como el flujo de divisas para que la economía crezca.

"Si el flujo de divisas sigue distorsionado generando hiperinflación o yendo hacia la corrupción no tiene sentido para la nación. Está roto el sistema de circulación monetaria de la renta petrolera, tú no puedes crear un mercado cambiario supuestamente libre sin que las divisas o el flujo importante de divisas que es el petrolero no esté en ese mercado", agregó.

El profesor universitario consedera que un programa de estabilización es vital para que haya un mercado cambiario libre, aunado a un nivel adecuado de las reservas internacionales que permitan tener el anclaje cambiario a una cesta de monedas más fuertes y no al Petro, lo que calificó como "un chiste".

Rodrigo Cabezas se muestra convincente que la economía tiene posibilidades de recuperarse, pero requiere de un gobierno creíble y de un gabinete económico conformado por especialistas.

Reconoce como posible que los que conformaron parte del gabinete de Hugo Chávez se hayan equivocado, pero asegura que algunos no se apropiaron del dinero del estado.

"Los que hoy somos disidentes que tuvimos una ruptura intelectual con este absurdo, pero no robamos, no le metimos la mano al tesoro público, seguimos viviendo donde vivíamos… Formamos parte de un proyecto que se distorsionó totalmente, que se convirtió en una autocracia, que limita las libertades, el que es disidente lo atropellan".

Sobre las reservas internacionales manifestó que hay una "gran" opacidad, ya que explica que normalmente un BCV rinde cuentas. Señala que ha tenido informaciones que el dato objetivo de las reservas internacionales que podrían estar en el orden de los 7.500 millones de dólares, monto que indica que para un programa de recuperación económica "no sirve".