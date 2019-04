Vecinos de Caricuao protestaron este sábado por por tener 10 días sin agua

20-04-19.-Vecinos de Caricuao en Caracas obstaculizan la avenida principal a la altura de la urbanización UD2 por falta de agua. Denuncian que en un mes solo han tenido el servicio durante dos días.Personas de la tercera edad aseguran que han tenido que acudir a manantiales para poder surtirse con el suministro. "Yo tengo 78 años y ahora con esta gente me toca cargar pipotes de agua, eso no es justo", expresó una vecina de la zona.Los ciudadanos rechazan los tobos de agua, entregados por funcionarios de Nicolás Maduro, debido a que afirman que no tienen agua para llenarlos. "Nos permiten llenar solo 40 litros de agua por persona en los manantiales. No tenemos agua y tampoco tenemos Cantv desde hace ocho meses", agregan los manifestantes.Habitantes también denuncian que aparatos y electrodomésticos se han visto afectados debido a los bajones de luz que se han registrado en los últimos dos meses por lo que exigen respuesta por parte de las autoridades.