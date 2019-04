(VIDEO) Largas colas frente a la Cruz Roja para recibir un botellón y 50 pastillas purificadoras

18-04-19.-Habitantes de diversas parroquias de Caracas esperan frente a la sede la Cruz Roja de La Candelaria para recibir su kit de purificación de agua. El combo incluye una caja con 50 pastillas y un botellón.Desde tempranas horas de la mañana de este jueves varios ciudadanos se acercaron al lugar para recoger sus bidones.“Nos tienen como borregos, comentó una señora: "Estoy buscando un pote para recoger agua, porque nos llega dos veces a la semana. No se puede comprar un botellón porque vale Bs. 100.000 y de paso no tenemos gas para hervirla. No podemos vivir así”.Los insumos forman parte de la ayuda humanitaria que llegó esta semana desde Panamá en un primer lote organizado por el ente internacional.En ese sentido, una ciudadana indicó que esta ayuda “no era suficiente, pero es una ayuda y se acepta“.“Esto es bueno para la salud de los bebés“, dijo otra beneficiada.Ante la gran cantidad de ciudadanos, los voluntarios están dándole prioridad a la tercera edad, enfermos crónicos y personas con niños. Además, están realizando censos para evitar que personas inescrupulosas reciban más de un kit.