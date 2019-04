Caracas: Camioneteros hacen de las suyas con el costo del pasaje

Desde 200 hasta 1.500 bolívares cobran el pasaje urbano en Caracas.

7 abril 2019 - La mayoría de los caraqueños, dependiendo del destino, deciden hacer uso del Metro debido a que las rutas privadas de transporte terrestre no cumplen con el precio del pasaje establecido en la Gaceta Oficial y aumentan a cada rato las tarifas.



El monto del pasaje fue fijado por el Ministerio del Transporte el pasado 1° de febrero en 70 bolívares, luego de algunas mesas de trabajo realizadas entre representantes del Gobierno y del gremio de transportistas, quienes en consenso estuvieron de acuerdo, sin embargo, de manera arbitraria cobran el pasaje a un monto diferente.



Habitantes de la Gran Caracas denunciaron que la mayoría de los autobuses cobran Bs. 200 cuando se trasladan en rutas cortas, monto que va aumentando paulatinamente de acuerdo a la distancia en la que se queden los pasajeros.



Durante un recorrido, el equipo de ÚN evidenció esta situación en las líneas de Casalta, avenida Urdaneta, Petare-Chacaíto, El Paraíso, Rómulo Gallegos – La Urbina.



Como un acto inconsciente calificó Ángel Velásquez el hecho de que cada día aumente la especulación en el precio del pasaje.



Aseguró que los transportistas a diario aumentan un poco más, por lo cual los usuarios se ven en la obligación de tomar el Metro que en algunas ocasiones se encuentra colapsado por la cantidad de personas que por no disponer del dinero para pagar el transporte terrestre se deben movilizar por esta vía.



“Todos los días te cobran un pasaje diferente, me ha tocado pagar hasta mil bolívares a las seis de la tarde para poder llegar a mi casa, a veces no los tengo y me toca caminar largas distancias”, precisó Carlos Parada, al tiempo que afirmó que algunos días debe.



Por otra parte, Fenis Márquez señaló que desde los Valles del Tuy hasta Caracas tuvo que pagar 700 para poder llegar a su lugar de trabajo.



Rechazó las acciones que toman los transportistas, quienes dijo que no respetan ni siquiera el pasaje preferencial y les invitó a tener un poco más de consciencia con respecto al servicio que ofrecen.

