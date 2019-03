(VIDEO) Guaidó sobre su inhabilitación: “No existe una ANC, no existe un Contralor. El único órgano que puede designar cargos es la AN”

28-03-19.-El presidente de la AN y quien se autojuramentó como "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a inhabilitación por 15 años que anunció el Contralor General de la República designado por la ANC, Elvis Amoroso.



“No les molesta que los denunciemos, le molesta que efectivamente estamos protegiendo los activos de Venezuela, no permitiendo que sigan robando y que recuperemos esa plata y hablan de una supuesta inhabilitación”, indicó.



“Ellos hablan del imperio pero les encanta Mickey, lo peligroso es que siguen atacando a la presidencia encargada”, sumó desde una reunión en el Colegio de Ingenieros donde se analizó la situación de servicios de agua y electricidad.



“No existe una ANC, no existe un Contralor. No lo son. El único órgano que puede designar cargos es la Asamblea Nacional”, añadió.



“Sale un sujeto a decir que me van a inhabilitar, nada de eso soluciona crisis eléctrica, lo soluciona el potencial crédito que trabajamos con el BID”, aseveró.



[#VENEZUELA] @jguaido, presidente encargado responde a Elvis Amoroso sobre su inhabilitación política: "El no es contralor, no existe una constituyente (...) El Parlamento Nacional legítimo es el único que puede designar un contralor" #28Mar https://t.co/gUcPQHNHS2 pic.twitter.com/FyzwpKsbFo — NTN24 (@NTN24) 28 de marzo de 2019