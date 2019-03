(VIDEO) Presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas: "Venezuela está regida por delincuentes armados que pretenden imponer el silencio ante la voz de protesta”

#20Mar Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, analiza la exigencia de los trabajadores sobre la aprobación de garantías laborales y que la misión técnica de la ONU visite todos los lugares necesarios. #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/ro8Y2PVKih — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 20 de marzo de 2019

#20Mar Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas: Los hospitales no están dando respuesta de salud porque no tenemos insumos, no tenemos medicamentos. Sigan nuestra transmisión #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/uRWzYMjEAM — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 20 de marzo de 2019

#20Mar Ana Rosario Contreras: Estamos hablando de una Ley de Garantía Laboral para el sector público y privado, la persona que haya sido despedido u obligado a renunciar por razones de protesta tiene la garantía que va ser reinsertado. #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/UoxOVANMq6 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 20 de marzo de 2019

“Le presentamos a los representantes de esta comisión, una comisión muy técnica y neutral, le explicamos lo que ellos conocen y le entregamos documentos” aseguró Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/zszBDaHhny — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 20 de marzo de 2019

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas: Se nos permitió a cada uno de los que estábamos allí 4 minutos, la reunión estaba pautada para una hora y casi duramos 2 horas, fuimos escuchados muy atentamente. #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/YjGq5a1WDt — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 20 de marzo de 2019

20-03-19.-La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, se refirió durante una entrevista al canal TVVenezuela a la exigencia de los trabajadores sobre la aprobación de garantías laborales y de que la ONU visite todos los lugares necesarios.En ese sentido aseveró que en la Plaza Morelos donde hicieron la convocatoria, había contingencia de la PNB y de la GNB, “yo me alegré, porque pensé que estaban apoyando la ley de garantía, pero lamentablemente era para impedirnos la movilización, sin embargo logramos un grupo llegar hasta la Asamblea Nacional (…) Venezuela ahora está regida por delincuentes armados que pretenden imponer el silencio ante la voz de protesta”.“Estamos hablando de una Ley de Garantía Laboral para el sector público y privado, la persona que haya sido despedido u obligado a renunciar por razones de protesta tiene la garantía que va ser reinsertado”, dijo.Además indicó que le presentaron a los “representantes de esta comisión, una comisión muy técnica y neutral, le explicamos lo que ellos conocen y le entregamos documentos (…) Se nos permitió a cada uno de los que estábamos allí cuatro minutos, la reunión estaba pautada para una hora y casi duramos dos horas, fuimos escuchados muy atentamente”.Por otro lado destacó que “los hospitales no están dando respuesta de salud porque no tenemos insumos, no tenemos medicamentos”.