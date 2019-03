(VIDEO) Ex-presidente del IVSS Carlos Rotondaro solicitó "refugio" en Colombia, se deslinda de Maduro y reconoce a Guaidó como presidente

19-03-19.-El expresidente del Seguro Social, Carlos Rotondaro, confirmó este lunes que solicitó refugio en Colombia.



Durante una entrevista con NTN 24, Rotondaro dijo que la solución a la crisis en Venezuela pasa por unas “elecciones libres” y reveló que el vicepresidente para el área económica, Tareck El Aissami, tiene “mucha incidencia” en las decisiones de Nicolás Maduro.



“Me inmolo por la patria, pero no por un gobierno de incapaces y corruptos”, dijo.



“No es un problema de divisas, es un problema de querer hacer las cosas, es un problema de indolencia”, expresó al tiempo que señaló al ministro Francisco Torrealba de querer alterar el plan de compras que presentó para el IVSS.



De igual modo, aseguró que los medicamentos de la Organización Panamericana de Salud no fueron entregados en Venezuela e informó que el exministro Luis López pedía que había que guardar las medicinas para las elecciones de la Constituyente. “Nos decían que era preferible que muriera un paciente en el interior. Que había que guardar medicamentos para épocas electorales”, agregó.



En tal sentido, negó estar implicado en casos de corrupción y afirmó estar dispuesto a que le auditen sus cuentas. “Yo estoy tranquilo, estoy satisfecho de lo que hicimos en el IVSS durante estos 10 años”, sumó.



También confirmó la muerte de pacientes por falta de insumos. Rotondaro precisó que no existe guerra económica, pero si retraso en las órdenes de compra de medicamentos “por los intereses para cambiar proveedores”.



Asimismo, dijo que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.



Por último, expresó dispuesto a denunciar a Nicolás Maduro donde sea necesario.