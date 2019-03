Maduro usó a médicos cubanos y servicios de salud para obtener votos, según el The New York Times

Misión Barrio Adentro Credito: Archivo

18-03-19.-Misiones de médicos cubanos ingresaron a Venezuela como parte de un acuerdo entre ambos países con la finalidad de reforzar sus vínculos y así colaborar con el sistema de salud venezolano. Sin embargo, los doctores de la isla quienes ofrecían sus servicios médicos, fueron utilizados como un medio para “presionar a los ciudadanos” a votar por el chavismo.



En este sentido, el médico cubano, Yasnier Arias, reveló que en el país petrolero había insumos médicos, solo que estaba permitido repartirlos únicamente durante las elecciones.



La misión humanitaria fue utilizada para fines políticos. Varios médicos cubanos explicaron que recibían órdenes de realizar recorridos “casa por casa” en los sectores populares más vulnerables para así ofrecer medicinas y advertir a la persona quien recibía la atención que el acceso a la salud sería denegado si no votaban por Maduro o por sus candidatos.



De igual manera, se pudo conocer que muchos cubanos quienes realizaban el recorrido para ofrecer atención y medicinas, no eran médicos realmente, según reseñó The New York Time.



Un médico cubano identificado como, Raúl Manuel, el cual ofrecía sus servicios en Brasil, aseveró que funcionarios de otros departamentos, como los del ministerio de Deporte y de Cultura, se hacían pasar por doctores en las visitas en las que repartieron medicinas sin tener algún conocimiento al respecto.



“Estaban poniendo en riesgo la vida de muchas personas, se estaba poniendo en riesgo la vida de niños por una elección”, enfatizó Manuel.



Asimismo, los doctores cubanos enfatizaron que algunos recibieron identificaciones venezolanas con la finalidad de participar en comicios electorales.



Ante la graves crisis en el sector salud por la que se encuentra pasando Venezuela, Arias destacó que el proselitismo político está enfocado en los pacientes que sufre enfermedades crónicas, ya que requieres atención de forma regular. Además, con la creación del carnet de la patria, las visitar casa por casa que realizan los médicos incluyen la afiliación de la personas al mencionado sistema.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 323 veces.

La fuente original de este documento es:

NYT (https://www.nytimes.com/es/2019/03/17/maduro-voto-medicinas-cuba/)