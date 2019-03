Fedenaga prefirió perder 5.041.096 litros de leche, 996.264 kilos de queso y más de tres millones de Kg de carne que dárselos al pueblo hambriento

Fedenagas anunció que tuvieron pérdidas millonarias como resultado del mega apagón ocurrido durante los días 07, 08, 09 y 10 de marzo e informaron a través de los medios que se pudrieron los siguientes rubros:





1⃣ 5.041.096 litros de leche se perdieron o dejaron de producir. Representa costos de 1.400.304 dólares



2⃣ 996.264 kilos de queso se dañaron por falta de refrigeración y parálisis en la comercialización. Equivale a pérdidas de $2.767.400



3⃣ Entre los suministros de mataderos y carnicerías, se descompusieron poco más de tres millones de kilogramos de carne. Representan daños de alrededor 1.5 millones de dólares



Señalan que será difícil superar estas pérdidas millonarias, pero no informan que cuando el pueblo iba deambulando desesperado buscando en las carnicerías algún alivio, muchos de estos comerciantes que tenían la carne ya en proceso de descomposición, se negaron rebajar los precios, incluso cobraron, algunos, por encima de los regulados por el gobierno.



Nos reportan de un caso, el día viernes 08, al final de la tarde, en una carnicería en el Centro Comercial Colonial de la Vega, mientras instalaban una planta eléctrica con muy poco éxito, ya con la carne, pollo, bofe con muy mal aspecto, los dueños, le negaron a la clientela la posibilidad de una rebaja, aún cuando los clientes les hacían ver que la carne se les iba a podrir, pero prefirieron perderla que bajar los precios. Una señora, desde el fondo de su alma, al escuchar esto, exclamó "¡qué se les pudra esa carne!". Tampoco plantearon los comerciantes hacer un gesto solidario con el pueblo hambriento como hacen en otros países en circunstancias parecidas, denotando el egoismo y la indolencia de la clase empresarial con los sectores populares.



Fedenaga indica que las pérdidas millonarias que afectan al gremio agropecuario han sido millonarias y que la situación dificulta la reposición de la mercancía. Y, por consiguiente, pudiera agudizarse aún más el desabastecimiento y la crisis económica que vive el país desde el año 2014, dicen que el país pierde diariamente $200 millones por el apagón.



Aunque durante esos días muchos comercios vendieron y cobraron en dólares, otros subieron los precios, nadie se condolió de las penurias por las que atravesaba el pueblo. En ese caso Fedenaga no hizo nada, no estableció ninguna política de contingencia, no se puso al lado de las urgencias y necesidades del pueblo.



Reporta Fedecamaras que los apagones pusieron en riesgo a la industria, en el estado Zulia más de 460 establecimientos fueron saqueados. Sin embargo, si hubieran realizado operativos de distribución de alimentos para el pueblo hambriento, tal vez se hubieran evitado dichos saqueos.



Igualmente denuncian que en el Zulia, una de las empresas más afectadas fue la Polar, cuyas plantas de Pepsi-Cola Venezuela y Trigo de Alimentos Polar recibieron ataques. En total perdieron alrededor de 18.600 millones de bolívares, comunicó la compañía, sin embargo no mencionan para nada su responsabilidad social para un pueblo que es el que mantiene con su consumo a dichas empresas, pero que en momentos de emergencia nacional, les dan la espalda y lo abandonan a su suerte. Siendo la empresa privada venezolana, una de las menos solidarias, egoístas y avaras de todo el continente.