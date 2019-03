Ex-ministro García Plaza sobre los tanques de agua azules de Maduro: “No queremos tus limosnas”

Esta es la Venezuela que ofrece el régimen de @NicolasMaduro Sin agua pero con tanques azules, sin Luz pero con linternas y velas, sin fuerza de seguridad pública pero con colectivos, sin comida pero con trueque. Este es el pais que queremos?Como para hacer referéndum consultivo? — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) 13 de marzo de 2019

Pero que la AN nombre nuevos rectores y con observación de la ONU y que dicha propuesta sea presentada por el Gob de @jguaido en el Consejo de Seg ONU, ya que la decisión será tomada por el soberano y por ende no debería ser vetada y acabamos con la matriz del intervencionismo. — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) 13 de marzo de 2019

.@NicolasMaduro como ofrecerle a los venezolanos tanques de agua en pleno siglo XXI, velas luego de haber invertido billones de $ en generación eléctrica, trueque cuando teníamos el mejor sistema abastecimiento de alimentos según FAO ? No queremos tus limosnas estás fuera. — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) 13 de marzo de 2019

13-03-19.-El exministro de Alimentación, Hebert García Plaza, señaló este miércoles a través de su cuenta en la red social Twitter que la Venezuela que “ofrece el régimen de Nicolás Maduro es sin agua pero con tanques azules, sin luz pero con linternas y velas, sin fuerza de seguridad pública pero con colectivos, sin comida pero con trueque“.“Nicolás Maduro, ¿cómo ofrecerle a los venezolanos tanques de agua en pleno siglo XXI, velas luego de haber invertido billones de $ en generación eléctrica, trueque cuando teníamos el mejor sistema abastecimiento de alimentos, según la FAO? No queremos tus limosnas, estás fuera“, cuestionó.En ese sentido, preguntó a través de su cuenta en la red social Twitter: “¿Este es el país que queremos? ¿Como para hacer un referéndum consultivo?”.Expresó que la Asamblea Nacional (AN) debe nombrar “nuevos rectores y con observación de la ONU y que dicha propuesta sea presentada por el Gobierno de Juan Gaudió en el Consejo de Seguridad de la ONU, ya que la decisión será tomada por el soberano y por ende no debería ser vetada y acabamos con la matriz del intervencionismo“.“Podríamos obligar desde el Consejo de Seguridad de la ONU a que Nicolás Maduro acate tal decisión y conocer las verdaderas intenciones de cada potencia, si son lógicas con el discurso que hasta ahora han utilizado, incluso el de Maduro y el Poder Popular”, sugirió.