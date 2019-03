Rafael Ramírez sobre el apagón: El gobierno es indolente e incapaz, "ha llevado a Venezuela al colapso total"

El pais está sufriendo en este momento un apagón generalizado, completo. Es muy grave, nada funciona, ni comunicación, transporte, servicios básicos, producción, nada. El gobierno dice que es otro sabotaje. O hay un golpe en marcha o el gobierno llego al extremo del colapso. — Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 8 de marzo de 2019

El apagón es generalizado, algunas regiones y ciudades y tienen más de 20 horas sin electricidad. No hay combustible, ni gas ni diésel, para operar las termoeléctricas, ni las plantas eléctricas. Es el colapso eléctrico denunciado por los trabajadores, que ahora están presos. — Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 8 de marzo de 2019

El Guri ha colapsado por falta de mantenimiento, igual las termoeléctricas y las líneas de transmisión y distribución. La incapacidad e indolencia del gobierno nos ha llevado a este colapso total. Igual fue en PDVSA. Valieron más los intereses de grupo que el pais. ¡Incapaces! — Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 8 de marzo de 2019

El gobierno no da explicaciones del apagón en todo el pais. Solo las mentiras habituales del ministro de manipulación y las absurdas acusaciones de sabotaje del ministro del apagón. No pasa nada, nadie responde ni resuelve. Tampoco hay combustible, el pueblo sufre. Fracaso total! — Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 8 de marzo de 2019

