14 caballos de salto confiscados en EEUU a Alejandro Andrade salen a subasta: Sus precios van de 5.000 a 35.000 dólares

Credito: Web

19-02-19.- Catorce caballos de salto confiscados a Alejandro Andrade, quien fue guardaespaldas del expresideente Hugo Chávez y tesorero nacional de Venezuela y en 2018 fue condenado a 10 años de cárcel en EE.UU., comenzaron hoy a ser subastados en línea con precios mínimos que van de 5.000 a 35.000 dólares, reseñó la agencia Efe.



El Departamento del Tesoro encargó a la compañía especializada CWS Marketing la venta de estos caballos que forman parte de los numerosos activos confiscados a Andrade, quien, como parte de un trato con la Fiscalía, se declaró culpable en 2017 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y fue condenado en 2018.



La subasta de los caballos en línea está abierta desde hoy hasta el 26 de febrero para aquellos interesados que previamente se hayan registrado y hayan depositado 50.000 dólares para poder participar, según la página web de CWS Marketing.



Nancy Robbins, encargada de comunicación de esta empresa, dijo a Efe que los caballos son muy valiosos y muchos han participado en competencias internacionales, pero no quiso adelantar una cifra de lo que se podría obtener por ellos en la subasta.



La puja por Boy IV, Bonjovi y Ricore Courcelle, los tres equinos más valiosos, comienza en 35.000 dólares, pero hay otros caballos que tienen precios de salida de 5.000, 10.000 o 25.000 dólares.



A preguntas de Efe Robbins indicó que las personas con conexiones con Andrade y los bienes que le fueron confiscados no pueden participar en la subasta y eso aplica obviamente a la familia y los representantes del extesorero.



Los caballos están "en excelentes condiciones", han hecho ejercicio a diario y su preparación para competencias ha seguido desde la confiscación, dijo Robbins.



Andrade, residente en Wellington (sureste de Florida), confesó como parte del trato judicial que recibió sobornos por el equivalente a mil millones de dólares de Raúl Gorrín, dueño del canal televisivo venezolano Globovisión, y de otros implicados en una trama de lavado de dinero y corrupción.



En virtud del acuerdo, su entrada en prisión no fue inmediatamente después de la condena y está prevista para el 25 de febrero.



Cuando era tesorero nacional (2007-2010) Andrade recibía dinero a cambio de adjudicarles tasas favorables de cambio de divisas, según indicó la Fiscalía de EE.UU. en un comunicado el día en que fue condenado por el juez Robin L. Rosenberg.



De los tres acusados en EE.UU. por dicha trama, solo Gorrín, que reside en Venezuela, no ha sido juzgado, pero el Tesoro de EE.UU. le sancionó económicamente este martes junto a otros presuntos implicados en una red de corrupción que logró más de 2.400 millones de dólares con el uso ilícito del sistema cambiario venezolano.



Gorrín enfrenta en Estados Unidos nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración por cometer lavado de dinero, según la Fiscalía.



El hijo del extesorero, Emanuel Andrade Colmenares, que es jinete de salto ecuestre, ha participado en diferentes competiciones de equitación alrededor del mundo con algunos de los caballos confiscados.



En los Juegos Olímpicos de 2016, en Río de Janeiro, formó parte del equipo de Venezuela.