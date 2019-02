Denuncian venta de sangre en divisas en el hospital José María de Vargas de La Guaira

Credito: EU

16-02-19.-Un sinfín de irregularidades estarían ocurriendo en el Banco de Sangre que funciona en el hospital José María Vargas de La Guaira, también conocido como Seguro Social, según afirman familiares de pacientes recluidos en dicho centro y que prefieren no identificarse por temor a represalias.



Entre las denuncias mencionan el descontrol y la corrupción que impera para el ingreso de los pacientes que van a donar, que en ocasiones comienzan a hacer cola desde las 11 pm del día anterior pernoctando a la intemperie y que no son ingresados "porque las trabajadoras del Banco de Sangre aparecen con una lista fantasma y pasan a otras personas".



Uno de los afectados contó que llegó a las 4 de la madrugada porque debía llevar 10 donantes para un familiar que necesita una intervención debido a una lesión traumática. "Ni siquiera porque madrugamos pudimos pasar y por eso todavía no ha sido intervenido. Ya tiene como 10 días esperando en el Seguro".



Aprovechó para informar que supo de otros casos en los que le solicitan a los familiares pagos en dólares por las bolsas de sangre."Que te pidan un solo dólar por resolver una situación de salud en un hospital público es un crimen".



Otros, en cambio, indicaron que cumplieron con la exigencia de llevar entre 5, 10 y 20 donantes; sin embargo, al momento de la operación se consiguen con que no están las bolsas.



Tibisay Contreras dijo que reunir 20 donantes le llevó días. "Son para mi sobrino, que sufrió un accidente y necesitaba una transfusión urgente. A mis donantes se les realizó el ingreso al servicio de administración del banco de sangre del hospital José María Vargas y todo se desarrolló exitosamente".

Pero cuando su sobrino fue referido al quirófano le informaron que no aparecía la sangre. "Se la robaron y nadie se hizo responsable. Esto es el colmo, es un abuso porque se está atentando contra la vida de los pacientes".



Solicitan a las autoridades que tomen medidas ante esta situación.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 261 veces.

La fuente original de este documento es:

eu (http://www.eluniversal.com/caracas/33308/denuncian-venta-de-sangre-en-divisas-en-hospital-de-vargas)