(VIDEO) Codevida: 18 millones de venezolanos tienen dificultades para acceder a servicios de salud y tratamientos médicos en el país

15-02-19.- El director de Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Francisco Valencia, alertó este viernes durante una entrevista al canal VivoPlay que 18,5 millones de venezolanos, según el último informe de la emergencia humanitaria, tienen dificultades para acceder a servicios de salud y tratamientos médicos en el país.Las crisis generalizada que atraviesa el país agudiza la situación de los pacientes de enfermedades crónicas, como lo señaló en la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria en Venezuela, realizada este jueves en la Organización de Estados Americanos (OEA), recordó.“La situación es una situación devastadora. Obviamente que tienes que sumarlo a la situación país, donde no hay efectivo. Hemos tenido personas en diálisis que los deben dializar a las 3 de la mañana porque no hay disponibilidad de máquinas de diálisis. Muchas de estas personas son de bajos recursos y no tienen ni cómo trasladarse”, lamentó.