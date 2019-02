(VIDEOS) San Cristobal; Descubierto director de hospital del IVSS que mantenía escondidos medicamentos en depósitos

3. Y es que no es para menos la indignación de @FreddyBernal fuimos al depósito y hay insumos para 6 meses por lo menos, material médico quirúrgico que se los piden a los pacientes sin piedad guantes, kits para las operaciones, inyectadoras y pare de contar pic.twitter.com/9Odv4N384S

6. Él es el Doctor Alberto José González el nuevo director del Instituto Nacional del Seguro Social en #Táchira "estoy indignado he conseguido muchos insumos" nos contó que el director destituido no le hizo acta de entrega, no aparece y descubrió todo al hacer una inspección pic.twitter.com/nMzS3RYG04