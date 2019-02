Jueza de EEUU dice que el exministro Rafael Ramírez dejó una deuda de1.400 millones de barriles de petróleo

Ramírez dijo que no estaba sorprendido por la orden, pero no quiso hacer más comentarios.

14 Feb. 2019 - Una jueza federal ordenó esta semana a un exministro de Petróleo de Venezuela que pague a los dueños de una compañía desaparecida de Houston 1.400 millones de dólares como compensación en una demanda por fraude, aunque no está claro si el pago se realizará en algún momento.



La jueza de distrito Lee Rosenthal emitió el fallo el miércoles, después de que Rafael Ramírez no impugnó los reclamos de Harvest Natural Resources, según una opinión que acompaña la decisión.



James Edmiston, ex presidente ejecutivo y director de Harvest Natural, dijo el jueves que estaba satisfecho con la orden. “La pregunta de los 1.400 millones de dólares” es si los accionistas de Harvest alguna vez recibirán un pago de Ramírez, agregó.



En un mensaje a Reuters, Ramírez dijo que no estaba sorprendido por la orden, pero no quiso hacer más comentarios.



La demanda de Harvest sostuvo que Venezuela no permitió que la compañía vendiera sus activos en el país desde 2012, lo que la llevó a perder 472 millones. Acusó a Ramírez y a otros de buscar un soborno de 10 millones de dólares para aprobar la transacción.



Rosenthal otorgó inicialmente en diciembre una compensación de 472 millones a Harvest, cifra que triplicó esta semana.



Ramírez fue nombrado ministro de Petróleo por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y sirvió en el puesto hasta 2014. Luego fue embajador del país ante Naciones Unidas, pero dejó el cargo tras ser acusado de corrupción por funcionarios venezolanos en medio de una purga de ejecutivos de la petrolera estatal PDVSA.