Parque del Este ya no será gratuito, volverán a cobrar a peatones y en estacionamientos

Credito: Archivo

08-02-19.-Desde el año 2014, el ingreso peatonal a las instalaciones del Parque Generalísimo Francisco de Miranda o Parque del Este ha sido gratuito. En los próximos días esa decisión del Gobierno Nacional será revertida y se comenzará a cobrar Bs.S 200, reportó El Universal.



El caso del estacionamiento ha sido muy diferente y los visitantes han venido cancelando tarifas solidarias, a pesar de que en distintos momentos en los últimos años han dejado de cobrar por falta de tickeras o porque se instalarían máquinas automatizadas que hasta fotografiarían al visitante, pero que lamentablemente funcionaron solo por algunos días. Bs.S 400 es el monto de la tarifa única diaria a cancelar.



Aunque el cobro se implementaría a partir de este viernes, presiones de los usuarios permitieron que se pospusiera la decisión. Y la protesta sutil de los corredores que hacen vida desde muy temprano en el parque, así como los visitantes en general, no ha sido por el monto sino porque las tarifas tendrán que ser pagadas en efectivo y sin el usuario recibir ningún tipo de factura para el control de gastos.



Los usuarios del parque demandan mayor seguridad, sobre todo en los estacionamientos norte y sur, donde es frecuente que se violenten los carros. Asimismo se establezcan puntos de pago, por lo difícil que es el acceso al efectivo. Estos puntos de pago deben ser en lugares físicos, como ha habido en el pasado, que no entorpezcan el ingreso de los visitantes.



Desde las 5:00 a.m. los corredores comienzan a llegar al parque. A mediados del pasado año, por iniciativa de algunos entrenadores, cerca de 1.000 corredores que asisten diariamente pudieron cancelar durante tres meses, vía transferencia, una tarifa mensual. Ingresaban al estacionamiento en forma expedita y mostrando un carnet que cada mes fue de un color distinto: blanco, amarillo y azul. No obstante cambió la administración y la iniciativa solo quedó para el recuerdo.



Marisol Rodríguez, una maratonista que acude con frecuencia al Parque del Este, expresó este viernes que tratándose de un espacio público, los usuarios deben conocer cuál es el destino de los recursos que ingresarán por las nuevas tarifas, más si se toma en cuenta el franco deterioro del Parque del Este, un privilegiado lugar de esparcimiento para los caraqueños, cuyas autoridades a veces olvidan la importancia que tiene para elevar la calidad de vida de los ciudadanos.