Plataforma del sistema cambiario Interbanex recibió autorización para operar cuatro días después de registrada

31-01-19.-Interbanex apareció en Twitter el pasado jueves 24 de enero casi a medianoche. “Somos una plataforma tecnológica de intermediación cambiaria para el sector privado nacional y operadores cambiarios autorizados por el Banco Central de Venezuela”, dijeron en su primer trino.



El viernes 25 y el fin de semana siguieron publicando con detalles de sus operaciones e insistiendo en que contaban con el aval de las autoridades venezolanas para servir de mercado para la compra y venta de divisas entre privados, por los momentos, solo con cuentas del Banco Occidental de Descuento.



El sábado estaba entre las tendencias en Twitter y sacó al community manager del BCV de su descanso para que publicara un tuit en el que confirmaban la aprobación de la empresa privada a operar un sistema legal de intercambio de divisas, prácticamente idéntico al Dicom, pero con la promesa de que “el tipo de cambio a lo largo del día se ajustará a oferta y demanda”.



La información fue fluyendo a la carrera y el día lunes ya tenían en su sitio web (www.interbanex.com) una carta de presentación y un sumario de la empresa detrás de la plataforma.



La compañía es propiedad de otras dos registradas en el exterior. Ampajesu S.L (España) registrada el 26 de noviembre de 2018 en Granada y Bull Equity Management Ltd (Barbados) registrada el 13 de junio de 2013. El documento no proporciona los nombres de las personas dueñas de estas empresas, pero agrega que las acciones se reparten en una proporción de 50%, entre las dos entidades.



Detalla que Interbanex fue registrada con la razón social Interban Exchange C.A. el 18 de enero de 2019. Desde entonces el proceso fue veloz. El día 22 de enero el directorio del BCV aprobó sus operaciones y el 24 (el mismo día que comenzaron a tuitear) la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) recibía la información de parte del BCV, según documentos a los que tuvo acceso Banca y Negocios.



El lunes 28, 10 días después de quedar asentado su nombre en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Miranda, la empresa empezaba operaciones con un tipo de cambio de BsS 3.200 por dólar, escogido al azar, pero por encima de la tasa oficial de ese momento.



Ampajesu S.L. y Bull Equity Management Ltd poseen el control accionario y de gestión, de Interbanex, “constituida con recursos propios de sus accionistas”, señala el resumen de la empresa.



El sitio web www.infoempresa.com señala que Ampajesu tiene dos administradores solidarios (nombre con el que se designa en España a los representantes legales de una compañía): Carlos García Navarro y Manuel Aaron Fajardo García (ambos designados el 19 de diciembre de 2018). Tuvo un administrador único desde el 26 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2018: Jesús Hernández Gil. Además, indica que otra empresa, Restructuringland SL, es el socio único de Ampajesu.



La misma página indica que Restructuringland SL es a su vez, socio único de otras 15 empresas, todas ellas constituidas en España desde junio del año pasado.



En tanto, inforempresa.com, detalla que Manuel Aarón Fajardo García, ocupa el cargo de administrador único en otras tres empresas, mientras Carlos García Navarro, solo ejerce en Ampajesu.



Por otro lado, Bull Equity Management Ltd, aparece mencionada en la filtración de documentos llamada Paradise Papers, que reveló los nombres de personas y entidades encargadas de colocar fondos en paraísos fiscales, lo que no implica necesariamente ninguna actividad ilegal. La base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI) señala que esta empresa es a su vez propiedad de Bull Income Fund SRL, dueña de otras cuatro compañías registras en Barbados.



Interbanex precisa en su sumario que la dirección y administración de la compañía “estará a cargo de una Junta Directiva conformada por cuatro (04) directores, que podrán ser reelegidos, y son clasificados de la siguiente manera: un director ejecutivo y tres directores principales, que pueden ser accionistas o no de la compañía, los cuales serán elegidos por cinco años por la Asamblea de Accionistas”. El documento no indica los nombres de estas personas.

