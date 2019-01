(VIDEO) Médicos y enfermeros denuncian que el Hospital de Coche tiene dos meses y quince días cerrado y sin luz

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas: Le solicitamos al ministro de Salud que coloque en la agenda de extrema urgencia, la rehabilitación del Hospital de Coche #TVVNoticias por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/cNrwXLCCRu — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 17 de enero de 2019

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas: Le solicitamos al ministro de Salud que coloque en la agenda de extrema urgencia, la rehabilitación del Hospital de Coche #TVVNoticias por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/cNrwXLCCRu — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 17 de enero de 2019

17-01-19.-Los médicos y enfermeros del Hospital Dr. Leopoldo Manrique Romero, ubicado en Coche (Caracas) se pronunciaron este jueves debido a que el recinto hospitalario tiene dos meses y 15 días sin servicio eléctrico por una falla que no ha sido arreglada."Le solicitamos al ministro de Salud que coloque en la agenda de extrema urgencia, la rehabilitación del Hospital de Coche. La directiva de los gremios y los sindicatos de enfermeros estaremos junto al personal de los hospitales para exigirle al gobierno que se cumpla el derecho en la vida que está estipulado en la Constitución", apuntó Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas para los medios de comunicación.En compañía de varios directivos del gremio, los trabajadores alegaron quer sus pacientes han sido remitidos para hospitales en diversas partes de la ciudad debido a que no poseen la capacidad para atender emergencias. "Este hospital ya tiene 2 meses y 15 días cerrado. Llamamos a los demás colegas y el personal a que se sumen a la protesta", exclamó una trabajadora del centro de salud.Una explosión generó un cortocircuito en el sistema eléctrico del hospital el 8 de noviembre de 2018, lo que provocó el desalojo de cientos de pacientes. Hicieron los respectivos llamados a las instituciones encargadas, pero hasta este momento no han recibido respuestas.