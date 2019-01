Rafael Ramírez: "Maduro, asume tu fracaso, inepto y corrupto. Endeudaste al país, quebraste PDVSA"

El ex ministro de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Credito: web

Maduro miente al país. Habla como si acabara de llegar. Habla de la corrupción cuando ha conducido el gobierno más corrupto de la historia del país, han saqueado @PDVSA , el Arco Minero, la Tesoreria del país, las emprensas del Estado, las divisas de la Patria. Ladron! — Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 14 de enero de 2019

Maduro, asume tu fracaso, inepto y corrupto. Endeudaste al país, quebrante PDVSA, perdiste dos millones de barriles día de petróleo, has violado la Ley de Hidrocarburos, entregas el petróleo a empresas de maletín. Has sumergido al pueblo en El hambre y desesperación. — Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 14 de enero de 2019

Maduro, explícale al país qué pasó con los 1200 millones de dólares que sacaron del @Pdvsa Malpica y tu círculo intimo. Corrupto, saqueador los recursos del país. Mientras nuestro pueblo está en la peor pobreza, la inflación más alta del mundo, la peor devaluación de la historia! — Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 14 de enero de 2019

En su mensaje al país, todos pudimos ver el abuso de poder y la agresión de @NicolasMaduro. Su Odio es infinito, lo explica todo. Busca justificar su desastre y la entrega del país. La inflación, devaluación, destrucción de @PDVSA, pobreza, violencia y el éxodo marcan su gobierno — Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 14 de enero de 2019

15-01-19.-El ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, calificó este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter a Nicolás Maduro como un “corrupto e inepto”. Además, señaló que el juramentado como presidente por el TSJ, ha sumergido a Venezuela en el “hambre y desesperación”.“Maduro, asume tu fracaso, inepto y corrupto. Endeudaste al país, quebrante PDVSA, perdiste dos millones de barriles día de petróleo, has violado la Ley de Hidrocarburos, entregas el petróleo a empresas de maletín. Has sumergido al pueblo en El hambre y desesperación“, expresó Ramírez.Asimismo, cuestionó que Maduro hablara de combatir la corrupción cuando a su juicio, él “ha conducido el gobierno más corrupto de la historia del país, han saqueado Pdvsa, el Arco Minero, la Tesorería del país, las empresas del Estado, las divisas de la Patria. Ladrón”.Ramírez pidió a Maduro que rindiera cuenta sobre unos 1200 millones que él habría extraído junto a Carlos Erick Malpica Flores quien fue vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, y es sobrino de Cilia Flores.“Maduro, explícale al país qué pasó con los 1200 millones de dólares que sacaron del @Pdvsa Malpica y tu círculo intimo. Corrupto, saqueador los recursos del país. Mientras nuestro pueblo está en la peor pobreza, la inflación más alta del mundo, la peor devaluación de la historia!“, manifestó Ramírez.