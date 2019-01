México: Cae 77,6 % el robo de gasolina en 20 días de gestión de AMLO

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador Credito: Rt actualidad

México, enero 9 - Andrés Manuel López Obrador, primer mandatario de México, destacó que debido a la implementación de medidas para frenar el robo de gasolina en territorio mexicano, la cifra de este delito descendió 77,6 por ciento.



Asimismo, el dignatario mexicano puntualizó que se logró disminuir el desfalco de combustible diario de 787 pipas a 177, lo que en los 20 días representa grande logros.



"Ayer, que fue un día especial, es el día que menos gasolina se han robado en la historia reciente, yo creo que desde la expropiación petrolera: Sólo se robaron 27 pipas después de llegar a robarse más de mil”, dijo.



López Obrador sostuvo que se hará justicia y se castigará a los responsables de este delito de contrabando de gasolina, prometió además que su gestión no descansará hasta que esta situación merme por completo.



"No vamos a dejar de insistir hasta que se castigue a todos los responsables", afirmó el presidente mexicano el miércoles en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional en Ciudad de México.



El presidente de México exhortó a la población a mantener la calma y evitar caer en provocaciones, a raíz de la ola de rumores que intentan hacer ver que existe un desabastecimiento de gasolina en esa nación norteamericana.



“Sería fácil abrir los ductos y decir: se normalizó ya la situación; pero mantener, a sabiendas, el robo. Es decir, aceptar, tolerar el robo. Eso no lo vamos a hacer, vamos a resistir todas las presiones que sean y le pido a la gente que nos ayuden”, comunicó López Obrador al país.