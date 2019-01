Pacientes del Seguro de La Guaira llevan cinco días sin comer, denuncian familiares

09-01-19.-Después de la inauguración de la cocina del hospital José María Vargas para independizarse de la del Materno de Macuto, donde antes se cocinaban los alimentos, se dañaron los frízer, obligando a este servicio a cerrar y dejando sin sus raciones a los hospitalizados del Seguro.

María Rodríguez, familiar de paciente recluido desde hace más de un mes, explicó que "es muy crítica la situación que se está presentando con los enfermos". Indicó que su sobrino lleva un mes hospitalizado y desde su ingreso la alimentación ha venido decayendo".

Detalló que su familiar pasó de comer arroz solo a recibir un vaso con agua. "El Seguro ya ni vitaminas intravenosas le colocan a los pacientes debido a que no tienen". Afirmó que desde hace cinco días le debe llevar almuerzo, pues "si no le llevo comida, mi sobrino estuviera en peores condiciones".

Ana Montes, madre de paciente en sala de parto, indicó que "yo soy del estado Zulia y lamentablemente a mi hija se le agravó el proceso de parto. Gracias a algunas enfermeras es que la he podido alimentar". Afirmó que de no ser por la ayuda de estas enfermera no habría podido alimentar a su hija ya que solo cuenta con el dinero para retornar a su hogar.

Pidió a la directora encargada lograr solucionar la situación con la alimentación del hospital. "Todo va decayendo y los más perjudicados son los pacientes en estado crítico, quienes necesitan de nutrientes con proteínas para lograr una pronta recuperación".

Sin medicamentos

Surelis Hernández, madre de paciente en trauma shock, reiteró que la situación con los medicamentos es "muy grave. Me he visto en la obligación de recorrer todo el estado buscando la medicinas necesarias para mantener con vida a mi hijo".

Añadió que no solo por medicinas ha tenido que andar en un vía crucis, también por laboratorios para hacerle los exámenes.

Francisco Castro, familiar de paciente en sala de parto, afirmó que "mi hermana está en proceso de parto y desde esta mañana presenta dolores. El especialista encargado se negó a atenderla ya que su hora de guardia finalizó". Añadió que "es triste ver cómo profesionales de la salud, quienes hacen promesas para salvar vidas, salgan con estas respuestas y con falta de ética".

Baños en mal estado

Carmen Liendo expresó que "los baños desprenden un hedor insoportable. La insalubridad es algo de lo que no ocupan en este recinto hospitalario". Dijo que las áreas de emergencias están bien estado, "pero no deben descuidar los baños".

Roberto González señaló que "deben hacer algo con el baño del tercer piso. He observado como el personal de limpieza trata de hacer magia para poder solventar el problema, pero están de manos atadas sin materiales de limpieza".

Pidieron solventar está situación, ya que no solo los pacientes se encuentran en riesgo de infectarse, sino también el personal obrero, enfermeros y doctores./jd