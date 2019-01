Listado: Globovisión y Seguros La Vitalicia encabezan lista de empresas de Raúl Gorrín en Florida y Panamá sancionadas por EEUU

09-01-19.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este martes en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) al empresario venezolano Raúl Gorrín a su socio Gustavo Perdomo y otras personas vinculadas.



Adicionalmente agregaron a la lista 23 empresas en las que están relacionadas estas dos personas a las que el gobierno de Donald Trump señala de ser parte de una “red de intercambio de divisas que es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado largo tiempo para robarle a su gente”.



Esta es la lista de las empresas sancionadas que incluye a Globovisión y Seguros La Vitalicia.



Constello INC. Con sede en Saint Kitts and Nevis.



Constello N° 1 Corporation. Ubicada en el 4100 Salzedo Street, Unit 804, Coral Gables, Florida 33146, Estados Unidos.



Corpomedios GV Inversiones CA. Ubicada en la Calle Alameda Quinta Globovision Pb, Libertador, Caracas.



Corpomedios LLC. Con sede en el 4100 Salzedo Street, Unit 804, Coral Gables, Florida 33146, Estados Unidos.



Globovisión Tele (Globovisión) Ubicada en Caracas, Venezuela.



Globovisión Tele. Con sede en el 4100 Salzedo Street, Unit 804, Coral Gables, Florida, Estados Unidos.



Magus Holding II. Ubicada en el 4100 Salzedo St., Unit 804, Coral Gables, Florida 33146, Estados Unidos.



Magus Holding LLC. Ubicada en el 4100 Salzedo St., Unit 804, Coral Gables, Florida 33146, Estados Unidos.



Magus Holding s USA, CORP. Ubicada en el 4100 Salzedo St., Unit 804, Coral Gables, Florida 33146, Estados Unidos.



Planet 2 Reaching. Ubicada en Miami, Florida, Estados Unidos.



Posh 8 Dynamic. Ubicada en el 18555 Collins Avenue, Unit 4401, Sunny Isles, Florida 33160, Estados Unidos.



Potrico CORP. Con sede en Estados Unidos.



RIM Group Investments I CORP. Con sede en el 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, Florida 33146, Estados Unidos.



RIM Group Investments II CORP. Con sede en el 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, Florida 33146, Estados Unidos.



RIM Group Investments III CORP. Con sede en el 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, Florida 33146, Estados Unidos.



RIM Group Investments CORP. Con sede en el 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, Florida 33146, Estados Unidos.



RIM Group Properties II of New York. Con sede en el 675 Third Avenue, 29th FL., New York, Estados Unidos.



RIM Group Properties of New York CORP. Con sede en el 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, Florida 33146, Estados Unidos.



Seguros La Vitalicia. Con sede en Caracas, Venezuela.



Tindaya Properties Holding USA CORP. Ubicada en el 675 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10017, Estados Unidos.



Tindaya Properties of New York CORP. Ubicada en el 155 SW 25th Road, Miami, Florida 33129, Estados Unidos.



Tindaya Properties of New York II CORP. Ubicada en el 675 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10017, Estados Unidos.



Windham Commercial Group. Con sede en Panamá.



Adicionalmente se retiene un jet ejecutivo Dassault modelo Mystere Falcon 50EX, propiedad de Gustavo Perdomo, socio de Gorrín.