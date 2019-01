España: Fundación presidida por Aznar recibió seis millones de euros del Gobierno de Rajoy en tres años

Jose María Aznar

Madrid, enero 9 - Los años de gobierno del PP presididos por Mariano Rajoy entre 2012 y 2015 estuvieron marcados por una política de recortes y ajustes en materia social. Fue una legislatura difícil para la Educación o la Sanidad, pero no lo fue la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), la think tank del PP, a la que el Ejecutivo entregó seis millones de euros, según ha adelantado el diario El Temps.



Esta fundación, presidida por el expresidente del Gobierno Jose María Aznar, también recibió numerosas donaciones de empresas españolas. Según la documentación aportada por el senador de Compromís Carles Mulet, compañías como Mercadona, Google Spain, Acciona, Gas Natural o la Fundación Ramón Areces (El Corte Inglés) donaron entre 25.000 y 100.000 euros; bancos como el Santander, BBVA, Ibercaja o La Caixa aportaron entre 6.000 y 150.000; así como también las constructoras ACS, presidida por Florentino Pérez, OHL y Ferrovial, que colaboraron con hasta 100.000 euros. Incluso instituciones como la Generalitat de Catalunya, con 67.700 euros, la Diputación de Barcelona, con más de 25.000, o dos ministerios el de Asuntos Exteriores y el Educación y Cultura, apoyaron a la fundación.



Todas ellas contribuyeron económicamente al mantenimiento de este laboratorio de ideas del Partido Popular que en plena crisis económica, en el año 2012, recibió 2.966.833 millones de euros.



Las fundaciones vinculadas a los partidos políticos recibieron en el ejercicio de 2013 un total de 4.506.852 euros en donaciones, de los que la cuarta parte, 1,05 millones, fueron para FAES. En 2014, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte repartió un total de 1,5 millones de euros en subvenciones y, de nuevo, la subvención más cuantiosa, dotada con 758.081 euros, casi la mitad del total, fue para la del PP.



Más de 26 millones en 10 años



FAES recibió del Estado más de 26 millones de euros sólo entre 2006 y 2015. En 2016 la fundación decidió desvincularse formalmente del PP y esa separación le impidió seguir accediendo a las subvenciones dedicadas por los ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores y Cooperación a las fundaciones pertenecientes a partidos políticos. En cambio, FAES puede aceptar donaciones anónimas y no estará obligada a informar al Tribunal de Cuentas de todas aquellas que superen los 25.000 euros.



Dichas restricciones le compensaban cuando obtenía mayores sumas de dinero público, antes del estallido de la crisis y de la puesta en marcha de la política de recortes presupuestarios aplicada en España desde mayo de 2010.