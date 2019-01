Transporte interurbano estrenó el año con aumento arbitrario

Los últimos insumos fueron entregados en diciembre. Credito: Prensa MinCI

3 Enero 2019 - Por el 2 de enero, recién llegado el nuevo año, ya se había instalado sin falta en el Capitolio, la eterna pelea entre transportistas y pasajeros, el señor de la tercera edad que quiere subir y “sin pasaje completo no te montas”, el estudiante que se tuvo que olvidar del descuento del 50% de su pasaje por Gaceta Oficial, por mandato del chofer, y el monto que varía de acuerdo al conductor, en previas conversaciones con el fiscal de turno y otras anomalías que no descartan una ebullición, si es que ya no estamos hirviendo.



Las excusas de estos dueños del volante y de una tajada del bolsillo de los venezolanos, son las mismas: “El presidente sube el precio del salario, pero no toma en cuenta el sector transporte (…) nos quitaron el subsidio estudiantil”. “No tenemos los recursos y los ingresos no son suficientes para cubrir el gasto de nuestras unidades”, dijo Hugo Ocando, representante del gremio de transportistas del oeste, un 19 de diciembre, una semana después de que el Ministerio del Poder Popular para el Transporte dotara más de 500 neumáticos para los sistemas colectivos interurbanos y diera aceites para unas 19 líneas de transporte.



El costo del pasaje parece estar liberado, el aumento que varía entre los 20, 30, 50 y hasta 100 soberanos, dependerá del conductor y su humor. Gregorio Samsara, de Caricuao opina: dicen “es que son piratas por eso el precio, piratas pero con vehículos legales que pertenecen a alguna línea, no me jodan”.



A los billetes de 2 y 5 soberanos les voltean la cara

Como si el drama del sistema de transporte privado en el país fuera poco, quienes recientemente han dispuesto billetes de 2 y 5 bolívares soberanos para los gastos cotidianos de pasaje de las camioneticas, se verán rechazados sin una mínima explicación y con la más altanera actitud de los llamados “peluches” o colectores, “no te montas y punto”. En el peor de los casos una paca de los billetes con los próceres Josefa Camejo y José Félix Ribas volaron por lo alto en Catia.



Esta modalidad, que comenzó a aplicarse en las estaciones de gasolina por el mes de noviembre, es ahora usual en los por puestos y algunos comercios según las denuncias de los usuarios. Sin embargo la voz de quienes lo rechazan solo alegan que “no van a cargar con tanto billete”, dice Maris Lares, vendedora de helados en Catia.



Como Maris, muchos creen en “la pronta extinción del nuevo cono monetario a causa del ritmo que lleva la hiperinflación”. Cuenta Rigoberto Lobo: En la farmacia pretendían no recibirme los billetes de 2 BS (que es lo que están dando en los bancos) con la excusa de que “ya va a salir de circulación” eso es intolerable”.