"Humillación" por el "bendito pernil" e incumplimiento con los juguetes a trabajadores municipales

Trabajadores de la Alcaldía de Libertador, Caracas, a la espera por largas horas del pernil y otros beneficios navideños que no llegaron en las condiciones esperadas Credito: SUOMGIA

Yenis Silva, Presidenta del Sindicato Único de Obreros Municipales Gubernamentales e Institutos Autónomos (SUOMGIA), de la Alcaldía del municipio libertador, envía nota de prensa a nuestro portal Aporrea.org, para declarar: "He recibido manifestaciones de rabia e impotencia por parte de los trabajadores de este ayuntamiento municipal, quienes se sienten humillados por parte de los planes que ha otorgado la Alcaldesa Erika Farías, en función de brindarle a los trabajadores unas navidades felices…", expectativas que según reporta no se cumplieron.

Recibieron combos incompletos y a la salida fueron atracados

Se refiere al ticket de 2000 bolívares para comprar de ropa y calzado, "que terminó siendo la compra de un short y un pañito o una pantaletica de bebé, la entrega de un juguete que supuestamente era para niños de 0 a 12 años y la realidad es que los juguetes que entregaron fueron para niños de 0 a 6 años, ya que lo que otorgaron fue muñecas, carritos y una guitarra, que necesitan pilas y con el salario que tiene el trabajador no le alcanza para comprar las mismas."

En la jornada de entrega del combo navideño, donde había trabajadores que desde las 5 de la mañana esperaban anotarse en una lista, Silva dice que "en ningún momento se utilizó para organizar este operativo y fue a las 10 de la noche que comenzaron con la entrega, después que los trabajadores pasaron todo el día de sed y hambre".

Agrega la dirigente sindical que, "no conformes con esto, el combo no lo entregaron completo, pues faltó el pernil, las aceitunas y alcaparras." Además de esto, dice que "por la hora y la zona tan peligrosa como es la esquina de Glorieta en la avenida Lecuna, a muchos trabajadores los robaron al salir del estacionamiento del edificio Banvenez."

El "Bendito Pernil"

Por otra parte, reclama que "no fue sino hasta el día 29 de diciembre que informaron a los trabajadores que se entregaría el pernil, el cual fue trasladado en las famosas "perreras" y no en las condiciones de enfriamiento que requiere, y no conformes con esto, lo que se le otorgó al trabajador fue un kilo de chuleta de cochino."

De aquí concluye la trabajadora y sindicalista: "O sea; que se burlan nuevamente de los trabajadores y no le entregaron pernil."

Tirado en una "perrera", trasladaron el "pernil" para los trabajadores de la Alcaldía de Carcas, denuncia SUOMGIA

Credito: SUOMGIA

El trocito de "pernil" para el trabajador

Credito: SUOMGIA

La "perrera" de traslado del pernil a la intemperie

Credito: SUOMGIA

Endeudamiento forzoso y superior al salario

Prosiguió con su denuncia, señalando que, "asimismo, este combo navideño que contiene 2 pollos , 3 harina pan , 1 aceite , 1 bolsita de pasitas , 1 frasquito de aceitunas y alcaparras y el kilo de chuleta de cochino, tienen un costo de 5.750 Bs.S , la Alcaldía subsidiará 1.750 Bs.S y el restante lo cancelarán los trabajadores entre enero y febrero del 2019."

"Es decir -expresa indignada- que en estos meses los trabajadores solo cobrarán la mitad del salario." Y se pregunta: "¿Hasta cuándo juegan con la necesidad de los trabajadores y que estos cual mansos corderitos se dejen humillar y faltar el respeto de tal manera?"

De paso, añade: "muchos los jubilados, pensionados y sobrevivientes también se quejaron, pues no fueron incluidos en ninguna de estas jornadas".

Ropa que no corresponde y juguetes con endeudamiento forzoso por superar el mísero salario...

Ropa CLAP-Alcaldía que los trabajadores denuncian no está en correspondencia con lo que debían recibir

Credito: SUOMGIA

Llamado a los trabajadores

Finalmente hizo un llamado a los trabajadores y a todas las organizaciones sindicales y asociaciones de jubilados que hacen vida en la Alcaldía de Caracas, que "realmente estén comprometidos con los trabajadores", a que "den un paso al frente y unamos fuerzas para defender los derechos de los trabajadores y juntos busquemos una solución ante tanto abuso... ¡Démosle un parao a esta situación! Tenemos derecho a tener calidad de vida… ¡Basta de miseria!"