México / A consulta, decisión de juicio a ex presidentes, dice AMLO

Denuncia Hacienda ante PGR a sujeto que lavó 80 mdp por robo de gasolinas

Anuncia en Coahuila plan para atender la problemática de La Laguna

Mandatarios en turno bien sabían del jugoso negocio del huachicol

Continuarán pesquisas sobre actividades de ex directivos de Pemex, afirma

Ante rechiflas contra el PRI, llama a la reconciliación y a respetar a todos

Los mandatarios en turno tenían que haber estado informados sobre robos a Pemex, señala

Basta de simulación ante la impunidad, plantea

29 de diciembre de 2018.-

En el combate a la corrupción y la impunidad no habrá omisiones, se castigará a quien incurra en esas faltas durante el presente gobierno, y en cuanto a los ex presidentes la decisión se someterá a la ciudadanía mediante consulta popular, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al bromear, en la celebración del Día de los Inocentes, sorprendió a los reporteros que acuden a sus conferencias de prensa matutinas porque –dijo– desde ahora se celebraría una cada semana, los miércoles, y ante el murmullo de desaprobación, agregó divertido, que se trataba de una jugarreta.

En el simbólico Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, espacio que ha sido escenario de un sinnúmero de hechos históricos, el mandatario expuso que su administración impulsa una nueva etapa, una ruptura con "la vieja política; se trata, éste, de un nuevo régimen; basta de simulación e hipocresía en el combate a la corrupción y la impunidad. Soy partidario del punto final y de que veamos hacia adelante. Iniciemos una etapa nueva".

La noticia en torno al robo, equivalente a 60 mil millones de pesos anuales, de hidrocarburos, continuó presente en el discurso presidencial. Al señalar que las investigaciones de las actividades de los ex directores de Pemex se mantendrán, acusó con detalle que en los probables ilícitos de algunos de esos funcionarios, los presidentes de la República en turno tenían que haber estado informados, y acusó la connivencia de los medios de comunicación:

"En el caso de los ex presidentes, hasta les puedo repetir la pregunta, empezando por arriba. Es que, si no, sigue la simulación, con todo respeto; o sea, es nota nada más y se callan cuando se trata de los machuchones".

"¿Ustedes creen que un director de Pemex actuó, en el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? Miren, en el país, y esto ya debe quedar claro, un negocio jugoso ilícito siempre lleva el visto bueno del presidente. Lo mismo en los estados. Ya basta de hipocresía. Para qué echar la culpa nada más al de obras públicas".

"Hay quienes dicen: ‘El señor ­presidente, el señor gobernador, se ve que tiene buenas intenciones. Se ve que es una persona recta, que quiere ayudar, pero sus funcionarios no le ayudan, no le apoyan’. ¡Falso! Si el gobierno funciona mal es porque no está bien de arriba para abajo".

"Entonces, ya basta con eso. Vamos a cambiar a esos niveles. Cómo un presidente no se va a dar cuenta de lo que está haciendo un secretario, de lo que está haciendo un director general".

"Y qué, ¿vamos a seguirles el juego de estar sólo exhibiendo, supuestamente castigando, combatiendo la corrupción con chivos expiatorios, que es lo que se ha hecho en todo el periodo neoliberal? Siempre y de manera pronunciada en el periodo neoliberal, puros chivos expiatorios y se han dedicado a saquear. Desde arriba la corrupción en nuestro país era parte del sistema. El gobierno funcionaba a partir de la corrupción. El gobierno era un facilitador de la corrupción. Era su función principal facilitar el saqueo".

Dijo que espera la reforma al artículo 35 de la Constitución, para aplicar la consulta popular y preguntar a los ciudadanos si desean que se inicien procedimientos legales por corrupción contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

"Vamos a ver qué opina la gente, qué nos dicen cuando tengamos la reforma al artículo 35, y la pregunta es: ‘¿Quieres que se abran expedientes contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, por corrupción cometida durante el periodo neoliberal, que originaron la crisis de México?’ o ‘¿Estás de acuerdo, como sostiene el actual Presidente, que se ponga punto final y que iniciemos una etapa nueva sin corrupción y sin impunidad?, ¿sí o no?’ Algo así".

"Voy a defender el punto de que veamos hacia adelante. Voy a defender el punto y a dar mis argumentos de por qué no debemos empantanarnos en esas denuncias. Además, tengo autoridad moral, porque cuando fui opositor presenté denuncias contra todos ellos, como dicen los abogados, en tiempo y forma; claro que se fueron al archivo, a la congeladora, pero las presenté".