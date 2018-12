(AUDIO) Filtran supuesto audio de un viceministro develando que lo del pernil era una estrategia para "sacar a la gente a votar"

Aquí el vice ministro del hambre General Rafael Coronado Patiño, que no se nos olvide nunca los nombres y rostros de estos verdugos cuando llegue el día de hacer justicia! RT pic.twitter.com/xmQSdraqkC — Ivánovna Petrus kan (@IvanovnaPetrus) 23 de diciembre de 2018

Caracas 24 de diciembre de 2018. Recientemente a circulado en las redes sociales un supuesto audio del viceministro de Políticas Alimentarias, general, Rafael Coronado Patiño, donde entre otras cosas dice que lo de la entrega del pernil fue una “arriesgada” estrategia del gobierno venezolano, para sacar a la gente a votar en las elecciones municipales.El audio habría salido de un grupo de Whatsapp, según se escucha en el material. En el mismo, Patiño reclama a los encargados regionales del ministerio de Alimentación que “dejen el temita”, referente a la entrega del pernil y a las protestas que esto ha generado en varias regiones del país.“Camaradas les voy hablar una sola vez de este asunto, dejen ya el temita que si la gente anda arre**a protestando por la entrega de los perniles, cojan mínimo no andan enviando mensaje como los de Gloria y Miguel, ustedes son los responsables del ministerio de Alimentación en las regiones c**o compórtense a la altura no pueden andar asustándose por unas protestas. ¿Qué la gente anda arre**a? eso se les va a pasar, ya diciembre está terminando ya para final de año a la gente se le olvida todo. El camarada presidente Nicolás Maduro, anunció la entrega el pernil porque era necesario, había que sacar a la gente a votar era una estrategia arriesgada pero necesaria“, se escucha en parte del audio.“Ya sabemos que el pernil no va llegar como la gente cree, tomen las medidas pertinentes. Apóyense con la GNB, les insisto, compórtense a la altura de su cargo, dejen ya el temita por este grupo que es para tema de coordinación y despliegue“, finaliza.