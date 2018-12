Claudia Díaz, ex enfermera de Chávez: A mi me pagaban en dólares...no me daba tiempo en gastar el dinero

Claudia Díaz ex enfermera de Chávez y ex tesorera de la nación Credito: Agencias

Diciembre 24 de 2018.- Claudia Díaz Guillén, ex enfermera del presidente Hugo Chávez, declaró el domingo al medio de comunicación español El Mundo, que el dinero que obtuvo mientras ocupó los cargos de Tesorera de la Nación, secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y enfermera del ya fallecido presidente de la República fue un dinero bien ganado y que lo hizo con el sudor de su frente, pero que no le dio tiempo en gastarlo.

El juez Jaime Serret, magistrado del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, investiga a ella y a su esposo, Adrián Velázquez , militar venezolano y antiguo miembro de la Guardia Presidencial de Chávez-por un presunto delito de blanqueo de capitales, consecuencia de la compra de su vivienda.

Claudia Díaz, reside con su esposo e hijo, en una lujosa residencia en pleno centro de Madrid, valorada en la bicoca de 1,8 millones de euros, hecho que es muy cuestionado por ser una cifra inimaginable de adquirir por un funcionario público, aunque ganara todos los viáticos del mundo. Ella manifestó, que "El proceso para obtener el piso fue avalado por la ley de blanqueo de capitales de España. Todo estuvo legalmente conforme".

Ante las preguntas:

- La gente muere de hambre en su país mientras los venezolanos con dinero vienen a España a gastarlo.

- Lo que le puedo decir es que yo no soy política.

- Pero trabajó para los políticos y se benefició del dinero público venezolano.

- Soy una servidora pública que me gané mi dinero por mi trabajo. Me lo gané bien ganado y he sido una mujer que por mis méritos propios y por mi profesionalidad llegué a esos cargos. Ganaba el dinero justo que tenía que ganar por trabajar. Al igual que yo, muchas personas se han visto afectadas. Desde que murió el presidente Chávez a ahora, ha habido una ruptura.

Ante otras interrogantes, estas fueron sus respuestas:

- ¿Qué hacía con el dinero?

- Ahorraba. Lo invertía en bienes para mí. Por cierto, todo el dinero de mis ahorros, Venezuela lo bloqueó. De hecho, los apartamentos que adquirí antes de ser tesorera los confiscaron y, actualmente, viven allí personas autorizadas por el Gobierno.

Sin embargo, no respondió o hizo caso omiso, acerca de lo que ganó mientras estuvo al frente de la Tesorería. "No lo recuerdo, pero era una muy importante cantidad de dinero. Mi sueldo era suficiente, más que suficiente para cubrir mis necesidades… A mí me pagaban en dólares y pasan de las 500 comisiones que hice al exterior… No me daba tiempo a gastar el dinero", sostuvo.

Llama la atención el detalle del pago de su salario en dólares, cuando en el país se supone todo el mundo obtiene su salario en bolívares.

Esta entrevista fue concedida al medio español – a propósito de la solicitud de extradición que hizo el gobierno de Venezuela anunciada por el Fiscal General impuesto por la írrita Asamblea Constituyente, Tarek William Saab –, quien fue detenida en abril de este año por una investigación surgida a raíz de los casos de los Papeles de Panamá, presuntamente por recibir ayuda del bufete Mossack Fonseca para proteger su fortuna no declarada, y que hasta ahora se desconoce el monto de su patrimonio.

A la exfuncionaria le incomoda hablar sobre el origen de su dinero y Justifica su origen por el lado de la familia adoptiva de su marido: "Un empresario judío que llegó a Venezuela de Bélgica en 1973 y se estableció en Estados Unidos, único heredero de la fortuna de su madre".

- ¿Se ha llevado dinero de las arcas venezolanas?

- Ni un bolívar. Ni un dólar.

Esta entrevista finalizó con un llamado al Gobierno español: "Nosotros no hemos huido de la Justicia española, la hemos enfrentado. Lo que no queremos es que nos lleven a Venezuela, un país donde no hay una Estado de derecho, ni se respetan los derechos humanos", enfatizó la exfuncionaria venezolana.