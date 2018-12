España: Ex-viceministro Nervis Villalobos sale en libertad provisional. "Indicios contra él no son lo suficientemente fuertes"

Nervis Villalobos Credito: Web

22-12-18.-La Audiencia de Madrid decretó por segunda vez la libertad del que fuera viceministro de Energía con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, investigado por un juez madrileño por blanquear dinero en España, al entender que los indicios contra él no son lo suficientemente fuertes como para dejarlo en prisión, reseñó la agencia Efe.



Este tribunal ya le excarceló por primera vez el pasado septiembre al estimar un primer recurso contra su prisión, decretada en mayo por el juez de instrucción 41 de Madrid, pero el titular de este juzgado volvió a detenerle un mes después basándose en un informe de la Fiscalía con nuevos indicios de blanqueo contra él.



Ahora, la Audiencia le deja de nuevo en libertad al entender que esos nuevos indicios, entre ellos su procesamiento por un juzgado de Andorra por lavar allí dinero de PDVSA, ya se conocían y no son de suficiente entidad como para dejarle en la cárcel.



En el auto, la sección quinta afirma que estos nuevos hechos, en los que se incluyen también informes policiales que, para los jueces, solo “sientan conjeturas” de nuevos indicios de delito de blanqueo en España, no tienen “fuerza suficiente” como para revocar la libertad que la Audiencia ya dictó en su díaVillalobos está procesado en Andorra junto a otros altos cargos de la empresa pública venezolana por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía, pero para la Audiencia de Madrid hay una “discrepancia” de criterios con la jueza andorrana a la hora de valorar el delito que habría detrás de ese blanqueo, es decir, que el dinero que lavó fue sustraído ilegalmente a PDVSA.



Además, la Audiencia madrileña recuerda que Villalobos no está siendo investigado por la Audiencia Nacional en el marco de la causa que tiene abierta el juzgado central de instrucción 3 por delitos de organización criminal, blanqueo, corrupción en los negocios y administración desleal a raíz de una querella de PDVSA.



A ello le añade que la prisión provisional “tiene carácter de excepción” y que, según recuerda, rige el principio de favorecer al reo.El juez madrileño investiga a Villalobos por un delito de blanqueo de capitales a raíz de haber transferido casi 7 millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a él.Parte de ese dinero, afirma la Fiscalía, lo invirtió en adquirir una casa en La Moraleja (Madrid), si bien la Audiencia ya afirmó en su primer auto de libertad que no veía “con suficiente claridad” que el procedimiento del juzgado madrileño “pueda desembocar en una condena penal”.



Sobre Villalobos pesa otra investigación en la Audiencia Nacional por cohecho internacional en la que se encuentra en libertad provisional, en relación con los supuestos sobornos que habría concedido el grupo asturiano Duro Felguera a funcionarios bolivarianos de alto rango a cambio de contratos.Además, un tribunal de la localidad estadounidense de Texas le investiga por blanqueo y otros delitos, un país al que ha accedido ser extraditado pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España.También ha pedido su extradición Venezuela en relación con el expolio de PDVSA y basándose en la información que le envió Andorra sobre los cientos de millones de dólares que movieron en el Principado él y otros cargos de la petrolera.