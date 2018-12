Recordatorio: Trámites de la Misión Transporte son gratuitos y no requieren intermediarios

Caracas, diciembre 19- En un comunicado difundido en la página web del Ministerio del Poder Popular para el Transporte se informa al pueblo venezolano sobre el intento de estafa para la adjudicación o venta fraudulenta de vehículos (taxis, autobuses, motos), por parte de personas inescrupulosas ajenas a la institución.



El documento reseña que no existe personas naturales, jurídicas, asociaciones civiles o gremiales que sirvan de intermediarios o representantes del Ministerio o de sus entes adscritos, por lo que se exhorta a los venezolanos y venezolanas a no caer en estas prácticas ilegales.



Es importante resaltar que todos los trámites inherentes a la Misión Transporte son gratuitos y no requieren de gestores o intermediarios.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 274 veces.