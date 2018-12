En Maracaibo cobran Bs.S 600 por pase VIP en bombas de gasolina

Credito: Panorama

17-12-18.-Persiste el problema de las interminables colas en las gasolineras, a la vez que crece la maraña de los bomberos por dejar pasar primero a aquellos conductores que no quieren esperar dos o más horas para poder surtir sus vehículos.



El martilleo —que puede ascender a Bs.S 600— pareciera haber fijado un precio implícito por la gasolina, pues muchos no alcanzan a llenar su tanque si hacen las colas, debido a que la demanda es muy alta.



Mientras decenas de carros esperaban su turno bajo el inclemente sol marabino a las 11:00 de la mañana, por la salida de la ‘bomba’ ingresaba una pequeña hilera de carros que a la espera de su turno a la isla VIP, un trato preferencial movido por la corrupción de los bomberos.



El conductor Jesús Molero, de Los Haticos, estaba haciendo una cola en la que ya llevaba una hora; sin embargo, todavía no estaba cerca de la estación de servicio (E/S). En vista de que la espera era cada vez más larga y avanzaba apenas unos metros cada media hora, fue a ver qué sucedía y se dio cuenta de que otros conductores sí llenaban su carro mucho más rápido, “entonces saqué mi vehículo de ahí y me fui a formar en la otra minicola y el bombero me cobró Bs.S 600”, dijo Molero, quien aseguró que no estuvo más de 20 minutos en esa hilera.



La E/S Puente Unión, en la circunvalación 1, lució una cola una larga cola en la mañana, pero para el mediodía ya no había carburante y los conductores que no alcanzaron a surtir, se fueron. A unas pocas cuadras estaba la E/S Santa Ana, allí esperaba Elsa Rincón, quien vive en sector El Perú por lo que es usuaria frecuente en esa ‘bomba’.



En la misma arteria vial, la E/S Lagopista estaba cerrada porque una gandola estaba despachando, mientras una hilera de vehículos se perdía de vista. La situación se replicó en la E/S El Pinar.



Otro problema que hace el proceso todavía más tardío es que muchas máquinas surtidoras están dañadas desde hace varios años, eso aseguran los bomberos. De cuatro o cinco islas pueden funcionar solo dos.



Anteriormente, el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello había adjudicado esta situación a que “el domingo 9-D hubo una elección y, por supuesto, hubo una movilización para retardar el cargamento de abastecimiento de los carros que empleamos en las elecciones y la oposición hizo algunas manifestaciones de bloqueo en algunas estaciones de servicio, buscando que no cargaran a tiempo los vehículos, cosas que sucedió, porque el problema del combustible es solo en Maracaibo”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 567 veces.

La fuente original de este documento es:

panorama (https://www.panorama.com.ve/ciudad/Cobran-Bs.S-600-por-pase-VIP-en-bombas-20181217-0020.html)