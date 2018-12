Ministerio de Hábitat: Único mecanismo para adjudicar hogares de GMVV es el Carnet de la Patria

Caracas, diciembre 16 - Ante la circulación de mensajes y convocatorias falsas, el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi) ratificó que el único mecanismo válido para la adjudicación de casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) es el Carnet de la Patria.



En un comunicado, difundido a través de la red social Twitter, instó a los venezolanos a hacer caso omiso a comunicados, mensajes o llamadas que refieren la supuesta asignación de viviendas, y reiteró: "No existen convocatorias informales" en el proceso.



"Falsas convocatorias que circulan a través de mensajes y anuncios buscan desprestigiar los logros de la Gran Misión Vivienda Venezuela", refiere el documento, que destaca que el programa habitacional cuenta con un equipo especializado que garantiza la atención a los venezolanos.



A continuación, el texto íntegro:



Informamos a toda Venezuela que el ciudadano ministro Ildemaro Villarroel Arismendi no hace llamadas a sitios públicos para adjudicar viviendas. No existen convocatorias informales. El único mecanismo válido para llevar a cabo la respectiva adjudicación es el Carnet de la Patria, única herramienta de captación que permite un registro completo de nuestra data.



Solicitamos a todas las familias que están es espera de un hogar digno que hagan caso omiso a falsas convocatorias que están circulando a través de mensajes y anuncios falsos que buscan desprestigiar los logros de la Gran Misión Vivienda Venezuela.



Seguimos trabajando para garantizar el perfecto desarrollo del proceso de captación, registro, atención y protección que realiza el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.



