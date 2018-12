¡Insólito! Estaba muerta y ganó como concejal en Trujillo

Credito: Twitter

Caracas 15 de diciembre de 2018. El proceso electoral del 9 de diciembre, transcurrió en medio de una amplia gama de irregularidades.



Es el caso de la candidata por el Psuv, Erika Barrios Daboín, quién pese que falleció a finales de noviembre, ir al más allá no le impidió “arrazar en las elecciones a concejales”.



Barrios Daboín falleció en noviembre y la no sustitución, de su nombre por el del suplente, Alfredo Alexis Contreras en el tarjetón , podría provocar la suspensión del proceso en el municipio Sabana de Mendoza del estado Trujillo.



Lo más insólito, no es que falleció y ganó. Es que el CNE le emitió la credencial firmada por el presidente y la secretaria de la Junta Municipal de Sucre.



La información se conoció mediante la primera plana del periódico de Los Andes, en su edición del 14 de diciembre, para el estado Trujillo.



OTRAS IRREGULARIDADES



El caso de el centro de votación “Casa de la Cultura” en Paracotos, estado Miranda, la candidata por el partido de gobierno exhibió su pancarta al frente del centro de votación.



Los electores de los centros de Santa Rita, estado Zulia, recibieron una bolsa de comida luego de sufragar



Efectivos del Plan República amedrentaron a periodistas en Maracay



Hasta horas del mediodía, un centro electoral en Carúpano no iniciaba operaciones por fallas con la captahuellas



Robo de cableado eléctrico obliga al traslado de electores en el municipio Iribarren



En las máquinas de votación, la ONG Observatorio Electoral Venezolano registró al menos un 30% de cableado y tableros, deteriorados.





La fuente original de este documento es:

pc (http://puntodecorte.com/insolito-estaba-muerta-y-gano-como-concejal-en-trujillo/)