Denuncian muerte de 12 neonatos en hospital Luis Razetti de Barcelona

15-12-18.-Doce neonatos murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (Ucin) del hospital Luis Razetti de Bacelona, estado Anzoátegui. Los bebés fallecieron en menos de 24 horas, entre la noche del martes 11 de diciembre y la madrugada del miércoles 12, reseñó el portal Efecto Cocuyo.



Aún se desconocen las causas que ocasionaron los fallecimientos. Sin embargo, médicos del centro de salud denuncian que la tasa de mortalidad neonatal se ha disparado este 2018 debido a la ausencia de políticas sanitarias.



En entrevista a Univisión esta semana, la directora del centro asistencial, Tibisay Triana, dijo que el hospital Luis Razetti tiene un número de fallecimientos “preocupante”. Precisó al medio que, en lo que va de 2018, han muerto 530 bebés. En su mayoría, con condiciones de salud comprometidas por la desnutrición durante el proceso de gestación.



“De cada 10 (bebés), siete vienen pretérmino (prematuros) o con bajo peso al nacer”, indicó Triana, quien detalló que solo en el mes de noviembre han fallecido 70 bebés.



La directora del hospital Luis Razetti manifestó su preocupación por la falta de insumos y medicamentos, así como también por el déficit de personal de Enfermería.



Triana especificó este miércoles, 13 de diciembre, que solo uno de los 12 decesos se produjo por una bacteria intrahospitalaria, mientras que el resto de los fallecimientos estuvieron vinculados a infecciones (sepsis) contraídas durante el nacimiento.



Oscar Navas, presidente de la sociedad de médicos, internos y residentes del hospital, detalló a Efecto Cocuyo que la Ucin del Luis Razetti es la única terapia neonatal pública en el estado Anzoátegui e indicó que la unidad recibe numerosos casos de neonatos provenientes de los estados vecinos.



Recordó que los bebés que ingresan a la terapia están inmunocomprometidos, por lo que son más propensos a contraer bacterias.



Navas también insistió en la implementación de políticas públicas efectivas que permitan reducir la tasa de mortalidad neonatal en los centros públicos del país. Más que las cifras de fallecidos, el médico pide a las autoridades y a la sociedad civil identificar las causas que llevan a un incremento en esta tasa.



“No prevenimos los embarazos adolescentes ni hay políticas públicas de concientización; no hay programas de abastecimiento de métodos anticonceptivos en los hospitales del país; y las jóvenes que están quedando embarazadas tienen problemas de desnutrición por la misma situación, además de que no hay suplementos vitamínicos en ningún lado”, enumeró el médico.



A esto se suman la falta de control prenatal debido a las deficiencias en el sector de atención primaria, la imposibilidad de detectar posibles malformaciones en el feto y las enfermedades comunes en la mujer gestante.



“Por ejemplo, la madre contrae una infección viral y no tiene cómo tratarla porque en las farmacias no se consiguen antibióticos ni antifúngicos“, añadió.



Todas estas dificultades inciden en el desarrollo del bebé que, al nacer, debe ser tratado en una unidad de cuidados en las que faltan los medicamentos, el personal y los insumos básicos.



“Si se implementan políticas públicas efectivas, entonces van a nacer niños menos enfermos y, por ende, son menos los que van a morir por estas causas (sepsis)”, afirmó Navas.

